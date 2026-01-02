Cotat la 2,3 milioane de euro de site-urile de specialitate, Florin Tănase a vorbit despre cel mai greu moment al anului 2025. Mai exact, despre eșecul lui FCSB în fața lui Metaloglobus.



În a 13-a etapă din Superliga, pe 18 octombrie, FCSB a fost înfrântă cu 2-1 în deplasare de Metaloglobus. A fost prima victorie pentru Metaloglobus din noul sezon.



Florin Tănase, despre cel mai greu moment din 2025: ”Am trecut prin cele mai grele zile după ce am pierdut cu Metaloglobus”



”Trebuie să te ridici, să treci peste. E clar că sunt momente grele când pierzi. Spre exemplu, atunci când am pierdut cu Metaloglobus, au fost cele mai grele zile. După meciul acela am fost foarte supărat.



Nu ai cum să realizezi după un meci că mai rău nu se poate, poți să pierzi și cu Liga 3 în cupă, nu? Dar e supărarea mare atunci când te bate o echipă care pe tine te bate prima. E foarte supărător”, a spus Florin Tănase pentru eAD.



După eșecul cu Metaloglobus,FCSB a pierdut atunci și în următoarea partidă din cupele europene cu Bologna, scor 1-2. Și-a revenit însă în campionat, cu un 4-0 categoric în fața lui FCSB.



Acum, roș-albaștrii se află pe locul 9 în clasament cu 31 de puncte. Campioana României a bifat opt victorii, șapte remize și șase eșecuri în 21 de etape.

