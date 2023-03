Florin Talpan, contestat din interior după ce și-a criticat dur superiorii: „Trebuia de ieri dat afară!”

Cornel Oțelea, fost comandant al grupării din Ghencea, a susținut că Florin Talpan ar trebui demis urgent din funcție pentru afirmațiile sale.

„Ce face astăzi domnul Talpan și mai ales comportamentul dânsului față de conducerea clubului este rodul slăbiciunilor și indulgențelor foștilor comandanți, dar și a actualei conduceri. I s-a permis domnului Talpan să se poarte așa. Steaua este un club militar și nu unul oarecare. Domnul Talpan este ofițer al Armatei Române și ar fi trebui să se supună regulamentelor militare.

După o astfel de atitudine…dânsul ar fi trebui să plece de la Steaua nu de azi, ci de ieri, cum se spune în popor, și ar fi trebuit să i se găsească un post corespunzător într-o altă structură militară. Ministerul ar fi trebuit să fie sesizat sau să se autosesizeze în cazul său. În Armată eu știu că te supui unor reguli și regulamente bine definite. Domnului Talpan i s-a permis, i s-a îngăduit să ajungă să aibă un un astfel de comportament”, a spus Cornel Oțelea, potrivit Prosport.

Declarațiile care l-au înfuriat pe Oțelea

„Nu sunt plătit foarte bine. Nu vreau să revin la aceste probleme, dar sper ca cei din conducerea MApN să vadă că eu îmi fac treaba acolo, că am pus foarte mult suflet, că eu am adus în inimile suporterilor bucuria și ar trebui să mă respecte mai mult. Nu mă pot subordona unor oameni care sunt incompetenți. Niciodată eu nu mai accept lucrul ăsta. Steaua ar merge mult mai bine dacă s-ar subordona direct ministrului Apărării, așa cum s-a întâmplat până în 2002, când am venit eu la CSA Steaua. Nu prin diverși secretari de stat, alte persoane care doresc răul Stelei. Înainte funcția necesară pentru a fi comandant la CSA Steaua era de general. Una e să fii general, să ai o anumită prestanță”, a spus Florin Talpan.

Cornel Oțelea a fsot un mare handbalist român. A câștigat trei titluri mondiale, Cupa Campionilor Europeni ca jucător și antrenor, ambele cu Steaua București. A fost antrenor al naționalei României de handbal masculin, iar din 2008 a fost antrenor al echipei de handbal masculin Steaua București.