Florin Prunea, ipoteză neașteptată: ”Rapid se folosește de imaginea lui Lucescu!” De ce nu l-a ales Dan Șucu pe Marius Șumudică

Câteva ore mai târziu, acționarul majoritar al giuleștenilor a declarat că Mircea Lucescu rămâne în continuare principala variantă pentru banca Rapidului. Totuși, rămâne deschisă și varianta unui antrenor străin, iar în ultimele ore s-a vehiculat numele lui Martin O’Neill.

Florin Prunea: ”Rapid se folosește de imaginea lui Mircea Lucescu!”

Florin Prunea consideră că Dan Șucu încearcă să se folosească de imaginea lui Mircea Lucescu pentru a obține un capital de imagine, însă, în opinia fostului mare portar, experimentatul antrenor nu intenționează să preia gruparea giuleșteană.

De altfel, Prunea era convins că Marius Șumudică urma să devină antrenorul Rapidului după discuția pe care tehnicianul a avut-o cu Dan Șucu, însă fostul oficial al lui Dinamo crede că motivul pentru care Marius Șumudică nu a fost numit pe banca giuleștenilor este tocmai faptul că acesta este iubit de suporteri. În cazul în care Șumudică nu ar reuși să își atingă obiectivele la Rapid, Prunea crede că antrenorul ar fi foarte dificil de îndepărtat de pe banca echipei.

”Dacă Lucescu voia să preia Rapidul, nu îl prelua? Eu spun că e o chestiune de imagine. Rapidul se folosește de imaginea lui Mircea Lucescu. Și chestiunile astea cu antrenorii străini, hai, mă, terminați cu astea. Nu o să fie, o să vină un antrenor român din punctul meu de vedere.

Am spus de la început că nu înțeleg de ce nu e Șumudică antrenor. M-am gândit de ce nu îl pune, pentru gură. S-a întâlnit cu domnul Șucu și au discutat problemele. Gata, stop! Șumi spune clar: 'M-am schimbat, o să vedeți un alt Șumudică dacă vin'. Dar dacă vine Șumudică e o problemă. Dacă Șumudică vine la Rapid, e foarte iubit de suporteri și e foarte greu să îl îndepărtezi de acolo.

Nu e bine (n.r. să fie adus un antrenor care nu e iubit de suporteri), dar eu cred cu tărie că, dacă Șumudică era adus imediat după Bergodi, Rapid termină în primele trei. Nu am nicio garanție, dar am un risc cât mai mic și am șanse mari să îmi realizez obiectivul”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

Florin Bratu a mărturisit și el că nu își explică de ce Marius Șumudică nu a fost numit antrenor la Rapid.

”Șumudică a câștigat campionatul în România, oriunde s-a dus a făcut treabă. Să fie iubit, să fie rapidist și eu să nu îl aduc în situația asta? E ceva la mijloc, e ceva la mijloc, clar! Știi cum sunt suporterii? Când nu ai rezultate, te iau de nu te vezi, poți să fii Șumudică, poți să fii oricine. (...) Eu cred că au vrut să șteargă acest campionat. Și-au asumat cu totul: ’Domn-le, aducem un antrenor de la vară, care o fi el, după care vedem’”, a spus și Florin Bratu.