Prima repriză s-a încheiat la egalitate, însă roș-albaștri au suferit o lovitură importantă. La o fază încâlcită în careul propriu, Matei Popa a fost făcut KO după ce s-a ciocnit de Joao Paulo. Puștiul nu a putut continua jocul, a părăsit terenul în lacrimi și a fost înlocuit cu Ștefan Târnovanu.

Florin Prunea a analizat faza în urma căreia Matei Popa, portarul U21 de la FCSB, a fost făcut KO după o ciocnire cu Joao Paulo. Fostul portar al Generației de Aur a transmis că vina îi aparține chiar puștiului din poarta roș-albaștrilor, care nu și-a anunțat intervenția.

”Eu cred că nu a strigat. Eu cred că dacă el striga, Dawa (n.r. Joao Paulo) auzea și se dădea la o parte. E o minge înaltă, el are și talie, probabil că, nestrigând, de aia juca și Dawa (n.r. Joao Paulo) mingea. Nu l-a văzut, e clar că nu l-a văzut, a fost un șoc destul de puternic, nu cred că a fost umăr sau lovitură, cred că a fost puțin comoționat”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.