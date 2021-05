Prima lovitura incercata de Mititelu Jr. dupa promovare! Dinamovistul pe care si-l doreste la FC U Craiova! Anuntul impresarului: "Da, m-a intrebat"

Impresarul a vorbit despre situatia jucatorului de la Dinamo, pe care ar putea sa-l transfere la o alta echipa din Liga 1.

Cunoscutul impresar care pana de curand a fost membru in conducerea administrativa a Rapidului, Florin Manea, a vorbit despre situatia lui Diego Fabbrini, devenit rezerva la Dinamo in ultimul timp. Dupa o intalnire cu Adrian Mititelu JR., Manea nu exclude varianta ca jucatorul italian sa ajunge la FCU Craiova, proaspat promovata in Liga 1, mai ales dupa discutiile avute cu cei de acolo.

"Daca ma suna cineva de la Rapid, cu mare drag aduc jucator. Chiar la ultimul meci, cel cu FCU Craiova, am avut o discutie cu baiatul domnului Adrian Mititelu, care se interesa daca am ceva (nr – jucatori). Abia l-am cunoscut pe Adrian Mititelu Jr.. M-a vazut la meci, auzise cate ceva despre mine.



Sunt profesionist. N-am adus jucatori slabi in Romania. Imi doresc sa imi mentin blazonul. Cred ca mai poate prinde Fabbrini un contract de 18.000 de euro pe luna la alta echipa. Sau poate nu. Eu cred ca el poate sa mai joace minimum 4 ani.



Este un om care are nevoie de anumite asigurari, de asta si fluctuatiile lui de forma. Daca nu joaca la Dinamo, nu o sa stea sa ia bani, o sa incerce sa plece. Daca Fabbrini iese liber de la Dinamo, trebuie sa dea 200.000 la TSKA Sofia", a spus Florin Manea pentru Prosport.