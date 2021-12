Florin Gardoș, anunț ferm după înfrângerea cu Chindia: „Nu am de ce să mai vin”

În urmă cu o lună, când a renunțat la Ionuț Chirilă, Academica Clinceni, prin Sabin Ilie, a anunțat că va urma o schimbare totală la nivelul conducerii. Fostul fotbalist a precizat că va ocupa funcția de team manager, în timp ce Adrian Falub va fi noul antrenor al echipei.

Cu toate că a legat două victorii consecutive, cu Dinamo, 1-0, și FCU Craiova, 2-1, la gruparea din Ilfov nu s-au reglat problemele financiare. După eșecul cu Chindia Târgoviște, 0-1, din etapa 21 din Liga 1, Florin Gardoș (33 ani) a anunțat că restanțele au ajuns la 4 luni. De asemenea, fundașul central a precizat că, în aceste condiții, nu mai are motivație să joace fotbal.

Gardoș: „Cel puțin vor fi ceva bani de sărbători”

„Cred că echipa asta nu e echipă de ultimul loc, dar trebuie schimbat ceva aici. În continuare sunt 4 luni restanţe la salarii, dar am avut nişte bonusuri şi au fost bune şi alea, mai ales că am reuşit să facem nişte puncte. Cel puțin vor fi ceva bani de sărbători.

Nu am avut nicio satisfacţie pot să zic, sezonul ăsta, adică dacă nu am nicio plăcere, mi-e greu să mai vin la fotbal. Nu am de ce să mai vin”, a declarat Florin Gardoș la finalul meciului cu Chindia Târgoviște.

