Stoican îl înlocuiește la FC Botoşani pe Mihai Ciobanu, care a asigurat conducerea echipei după plecarea lui Mihai Teja.

Fostul dinamovist le-a mai pregătit în cariera sa de antrenor pe Dinamo II, Chindia Târgovişte, Dinamo Bucureşti, FC Voluntari, Zimbru Chişinău, Pandurii Târgu-Jiu, Poli Iaşi, Petrolul Ploieşti, Viitorul Pandurii Târgu-Jiu şi FCU Craiova.

Valeriu Iftime a anunțat de ieri că s-a înțeles cu Stoican

„În momentul ăsta am antrenor. Azi noapte am decis să pun un antrenor cu experiență pentru că experimentul ăsta sau să încerc tot felul de improvizații din club. Nu am văzut tot meciul că sunt plecat, dar ce am auzit mă înspăimântă.

Nu credeam că fotbalul te pedepsește atât de repede și de rău. Ca atare am vorbit cu Flavius Stoican să vină la Botoșani, el având o predilecție, a făcut treabă bună la Iași, îi place Moldova, sper să facă treabă măcar până în vară la Botoșani, să mă scape de la retrogradare", anunța ieri Valeriu Iftime, conform Fanatik.