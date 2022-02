Flavius Stoican, distrus de un fost internațional: „Dinamo are un antrenor manelist! Este o rușine!” Tehnicianul, acuzat de blat

La finalul lui 2021, Iuliu Mureșan l-a demis pe Mircea Rednic de pe banca tehnică a lui Dinamo. Directorul special al „câinilor” a considerat că Flavius Stoican este mai potrivit pentru a salva echipa de la retrogradare. Doar că în primele 3 meciuri de la revenirea în Ștefan cel Mare, antrenorul a bifat 3 înfrângeri, în care Dinamo a încasat 9 goluri și a reușit să înscrie o singură dată.

Însă Florin Prunea nu are încredere că Flavius Stoican poate evita retrogradarea. Fostul component al „Generației de Aur” este de părere că actualul antrenor al lui Dinamo nu se identifică cu istoria „câinilor” și a relatat un episod de când Stoican o pregătea pe Poli Iași, iar Prunea era președintele clubului.

Florin Prunea: „În ziua înmmormântării lui Balaci cânta manele la microfon!”

„Dinamo are un antrenor manelist, Stoican nu are ce căuta acolo. Este o rușine pentru istoria acestui club să aibă un antrenor ca Stoican, la ce antrenori am cunoscut acolo. Când am văzut, înainte de meciul cu Botoșani, că a zis că n-au nimic de pierdut, m-am gândit că el n-are nimic de pierdut, că n-are nimic în comun cu cultura acestui club. Dar suporterii dinamoviști au de pierdut! Am rămas siderat!

Să vă mai spun o istorisire cu Stoican. Când a venit antrenor la Iași, Iașul l-a dat afară pe Neagoe, care a câștigat play-out-ul cu 15 meciuri fără înfrângere. El era în oraș de 3 zile, dar nu l-a sunat pe Neagoe să-i spună că vor să-l pună în locul lui. Asta ca să vedeți caracterul lui.

Știți cine e nașul lui Stoican? Ilie Balaci! În ziua înmormântării lui Ilie Balaci, el n-a fost la înmormântare. Seara cânta manele la un microfon, la Iași! În ziua înmormântării nașului său”, a declarat Florin Prunea la emisiunea „Stop pe Piept”, de pe Național FM.

Acuzele fostului portar la Flavius Stoican nu s-au oprit aici. Tot din perioada Poli Iași, Prunea a precizat un episod pe care îl invocă constant Gigi Becali, acela că putea câștiga campionatul în ultimul meci contra formației din Copou, doar că a refuzat aceste jocuri de culise.

Fostul președinte al Iașiului consideră că în această propunere a fost impicat și Flavius Stoican, care era antrenorul echipei în acel moment.

Prunea: „Există un dosar pe rol la Iași”

„Referitor la Stoican... a fost antrenor la Poli Iași, unde am stat președinte 5 ani și jumătate. Vă aduceți aminte când Gigi Becali a spus că: 'De la Iași mi s-a cerut o sumă de bani să iau campionatul, și n-am vrut?'Cine era antrenor la Poli Iași atunci? De ce Eugen Trică nu mai este antrenorul secund al lui Stoican, și nici măcar prieten?

Există un dosar pe rol la Iași vis-a-vis de chestia asta, un meci Poli Iași - FCSB 1-0, gol Andrei Cristea. De ce, după aceea, Stoican cu Trică n-au mai avut treabă? Bine, Trică n-a avut nicio vină.

Asta spun, nu e în regulă. Apoi te duci și stai 3 etape la Viitorul Pandurii Tg. Jiu. Ia întrebați-l pe domnul Sarcină cum Viitorul Pandurii a pierdut copiii ăia, jucătorii, gratis! Ia să vedeți pe la ce echipe au ajuns”, a mai precizat Florin Prunea.