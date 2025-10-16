Mihai Popescu a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate în timpul partidei România - Austria și, cel mai probabil, nu va mai putea juca în acest sezon.

Mihai Stoica: "Șanse mari ca Mihai Popescu să nu mai joace la FCSB"



La fel ca Gigi Becali, Mihai Stoica transmite că sunt șanse mari ca Popescu să fi jucat deja ultimul său meci la FCSB. Contractul fundașului expiră în vară, iar clubul nu plănuiește să îi ofere o prelungire celui care va împlini 33 de ani.



"Mihai Popescu e la final de contract, el termină în vară. Există șanse mari să fie așa (n.r - să nu mai joace la FCSB). Ne pare foarte rău pentru că e un băiat la care toată lumea ține.



E un băiat de vestiar și un băiat foarte ok. Ce poți să faci? Se întâmplă. Uite și Lixandru, cum s-a întâmplat anul trecut. Sunt mai puțini cei care n-au trecut prin așa ceva decât cei care au trecut", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



Mihai Popescu a fost cumpărat de FCSB în septembrie 2024, de la Farul Constanța, pentru 250.000 de euro. Fundașul s-a impus în primul 11, a strâns 58 de meciuri și a cucerit două trofee - campionatul și Supercupa României.