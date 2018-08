FCSB - SEPSI LIVE 18.00 | Debut pentru Alexandru Stan, Dica il trimite pe Rusescu in atac! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna partida FCSB - SEPSI pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

Cu gandul la partida cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League, FCSB joaca in fata celor de la Sepsi fara Pintilii, Teixeira, Romario Benzar sau Eddy Gnohere. Astfel, Alexandru Stan va debuta, insa nu pe pozitia de fundas stanga unde va juca impotriva austriecilor, ci pe celalalt flanc!

Fara capitanul Florin Tanase, accidentat, Dica ii va folosi in spatele atacantului Raul Rusescu pe pustii Man, Morutan si Coman.

Dica: "Va fi foarte greu"

Un meci foarte greu pentru noi maine seara, intalnim o echipa care a inceput foarte bine campionatul. O echipa care joaca un fotbal ofensiv, cu Craiova si-au creat multe ocazii si au castigat. O echipa agresiva, care mie imi place in acest moment.

E adevarat ca atunci cand avem un adversar care ne da spatii reusim sa creeam ocazii, sa marcam, vom vedea cum va fi meciul si cum au pregatit cei de la Sepsi. Trebuie sa fim concentrati pentru acest joc, meciul cu Split a trecut. Am reusit un lucru bun ca ne-am calificat. Insa ne asteapta meciul de campionat pe care trebuie sa-l castigam" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa.

Sepsi, surpriza startului de sezon

Atat FCSB, cat si Sepsi pot incheia etapa pe primul loc in Liga 1 cu o victorie in aceasta seara (in functie si de rezultatul partidei dintre CFR Cluj si Dinamo). Sepsi are un start fantastic de sezon - desi a pierdut in prima etapa in fata nou-promovatei Hermannstadt, au urmat 3 rezultate pozitive in fata unor echipe care au fost in play-off sezonul trecut in Liga 1: 1-0 cu Universitatea Craiova, 1-1 in deplasare la Astra si 3-0 cu Poli Iasi.

De partea cealalta, si FCSB a pierdut in prima etapa pentru ca apoi sa urmeze 2 victorii si un egal pentru echipa lui Nicolae Dica - 3-3 cu Dinamo, 4-0 cu Poli Iasi si 3-1 in deplasare la Medias. Un egal in acest meci ar duce-o pe FCSB pe primul loc, la golaveraj, pana la ora la care va incepe CFR Cluj - Dinamo.

Echipele probabile:

FCSB: Balgradean - Al Stan, Nedelcu, Planici, Morais - Qaka, Ov Popescu - Man, Morutan, Florinel Coman - Rusescu

Sepsi: Niczuly - Moura, Viera, Jovanovici, Sato - Velev, Vasvari - Mensah, Fulop, Draghici - Tandia