FCSB poate sa doboare un record FANTASTIC! De ce are nevoie Bogdan Vintila pentru a scrie istorie la ros-albastri

FCSB poate dobori un record.

FCSB va disputa sambata de la ora 20:30 pe Arena Nationala meciul impotriva celor de la Astra Giurgiu, meci contand pentru etapa 17-a din Liga 1. Echipa antrenata de Bogdan Vintila a ajuns la 11 meciuri consecutive fara infrangere in toata competitiile. In aceste 11 meciuri, ros-albastrii au obtinut 9 victorii, dintre care 5 consecutive si 2 rezultate de egalitate. Daca formatia ros-albastra va mai reusi sa castige inca 13 meciuri consecutive, FCSB va dobori un record. 17 este numarul victoriilor consecutive de obtinute de FCSB de-a lungul istoriei, iar daca Bogdan Vintila va reusi aceasta performanta, va intra in istoria FCSB-ului si va dobori recordul all-time.

In acest moment ros-albastrii se claseaza pe locul 5 in clasamentul Ligii 1 cu 27 de puncte dupa 16 meciuri. FCSB a marcat 24 de goluri pana in acest moment si a primit 20. In confruntarile directe cu Astra Giurgiu de pe teren propriu, FCSB are un bilant favorabil si anume 16 victorii, 5 egaluri si 2 infrangeri.