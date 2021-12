FCSB, ofertă pentru unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști din Liga 1! Suma oferită de Becali

Patronul FCSB a pus ochii pe David Miculescu, fotbalistul de 20 de ani al celor de UTA Arad, care evoluează în banda dreaptă, însă poate juca și în centru.

MM Stoica a dezvăluit că FCSB a făcut o ofertă concretă de 500 de mii de euro pentru fotbalist, în vară, însă cei de la UTA au respins oferta fără să solicite o altă sumă din partea vicecampioanei.

„Am citit o declaraţie a lui Apostu, nu ştiu în ce calitate a vorbit, dar am citit declaraţia lui, că, probabil că e implicat la UTA, deşi el e agent... una e să aduci jucători şi alta e să vorbeşti în numele clubului.

Apostu a lăsat de înţeles că noi am făcut o ofertă de un milion, aşa reiese din declaraţia lui. 'Steaua (n.r. FCSB) a făcut o ofertă pentru Miculescu, dar UTA nu e dispusă să îl vândă pentru un milion de euro'.

FCSB a făcut o ofertă de 500.000 de euro pentru David Miculescu, în vară. UTA a refuzat oferta, nu a cerut altă sumă. Atenţie, noi nu am contactat jucătorul, noi am făcut ofertă oficială clubului UTA, atât.

În iarnă, FCSB ar putea pregăti o nouă ofertă

Dacă în iarnă se va discuta din nou... e un jucător care ne interesează. Am făcut un live cu suporterii noştri, pe care au intrat vreo 3000 de suporteri, şi m-a întrebat un fan ce părere am de Miculescu.

Am spus, înainte de a avea el reuşitele din sezonul ăsta, şi am spus că David Miculescu e un jucător pe care îl cunosc foarte bine, pe care îl ştiu de la echipa naţională, care are un fizic care seamănă cu al lui Milinkovic-Savic.

După câteva luni s-a făcut oferta. Nu ştiu dacă merită mai mult de 500.00 de euro... nu s-ar putea mări oferta în această iarnă, sub nicio formă, Gigi când face o ofertă, a doua e mai mică”, a declarat MM Stoica, pentru Telekom Sport.

19 meciuri a jucat Miculescu pentru UTA Arad în acest sezon, timp în care a înscris 5 goluri. Jucătorul care evoluează pe poziția lui Florinel Coman este cotat la 400 000 de euro conform Transfermarkt, astfel că suma propusă de Gigi Becali depășește deja cota la care a fost analizat.