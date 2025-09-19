FCSB își așteaptă fanii la Botoșani! Cât costă un bilet la meciul de vineri seară

FCSB &icirc;și așteaptă fanii la Botoșani! C&acirc;t costă un bilet la meciul de vineri seară Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Botoșani - FCSB este vineri seară de la ora 20:30.

TAGS:
FC BotosaniFCSBSuperliga
Din articol

Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul zece din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

FCSB își așteaptă fanii la Botoșani! Cât costă un bilet la meciul de vineri seară

Ultimul duel dintre FCSB și FC Botoșani a avut loc în returul sezonului regulat din stagiunea precedentă, când echipa pregătită de Elias Charalambous s-a impus cu 2-1 la București, în decembrie, pe Arena Națională.

FCSB a anunțat în ziua meciului cu FC Botoșani că suporterii vor fi așteptați la intrarea oaspeților de pe arena moldovenilor începând cu ora 18:30. Iar prețul unui tichet e de 40 de lei.

”Vă așteptăm alături de noi!”, a scris FCSB pe rețelele social media.

Campioana României, FCSB, a avut un start foarte slab de sezon, chiar dacă a reușit să se califice în faza principală Europa League. În campionat, roș-albaștrii par că nu se mai regăsesc și sunt pe locul 11 în clasament, cu doar 7 puncte acumulate în nouă meciuri. 

Echipa patronată de Gigi Becali a obținut o singură victorie în campionat în acest sezon și au înregistrat patru remize și patru înfrângeri.

Spre deosebire de FCSB, FC Botoșani, care sezonul trecut a evitat la limită retrogradarea, a început foarte bine această stagiune sub comanda lui Leo Grozavu. Moldovenii au strâns 16 puncte în nouă meciuri și sunt pe locul patru în clasament.

Roș-albaștrii vin după remiza cu Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-1, în timp ce, în ultima etapă, FC Botoșani a învins-o pe Oțelul Galați, scor 1-0.

Sezonul trecut, cele două formații s-au înfruntat de două ori și și-au împărțit victoriile. În turul campionatului, FC Botoșani s-a impus pe teren propriu cu 1-0, în timp ce pe Arena Națională, FCSB a avut câștig de cauză, scor 2-1.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De la ce vârstă putem lăsa copiii singuri acasă. Aspectele cheie la care părinții trebuie să fie atenți
De la ce v&acirc;rstă putem lăsa copiii singuri acasă. Aspectele cheie la care părinții trebuie să fie atenți
ARTICOLE PE SUBIECT
Decizia luată de FRF &icirc;nainte de etapa #10 din Superliga
Decizia luată de FRF înainte de etapa #10 din Superliga
ULTIMELE STIRI
Olympique Lyon &ndash; Angers, 21:45, LIVE pe VOYO. Trupa lui Fonseca poate egala liderul PSG
Olympique Lyon – Angers, 21:45, LIVE pe VOYO. Trupa lui Fonseca poate egala liderul PSG
FC Botoșani &ndash; FCSB, 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Campioana e &icirc;n criză și caută declicul
FC Botoșani – FCSB, 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Campioana e în criză și caută declicul
Atletul din Kenya &icirc;nrolat fără voia sa &icirc;n armata Rusiei și trimis &icirc;n război! &rdquo;Mi-au spus că voi lupta sau voi muri&rdquo;
Atletul din Kenya înrolat fără voia sa în armata Rusiei și trimis în război! ”Mi-au spus că voi lupta sau voi muri”
Are doar 28 de ani și vrea să intre &icirc;n istoria sportului cu motor! Candidează la șefia FIA
Are doar 28 de ani și vrea să intre în istoria sportului cu motor! Candidează la șefia FIA
Ce salariu are selecționerul &rdquo;tricolorilor&rdquo;! Dezvăluirile, făcute de președintele federației &icirc;nainte de meciul Rom&acirc;niei cu Moldova de pe Arena Națională
Ce salariu are selecționerul ”tricolorilor”! Dezvăluirile, făcute de președintele federației înainte de meciul României cu Moldova de pe Arena Națională
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anunțul făcut de olandezi &icirc;nainte de Go Ahead Eagles &ndash; FCSB: &rdquo;Nu este vorba că nu &icirc;i lăsăm &icirc;n oraș!&rdquo;

Anunțul făcut de olandezi înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: ”Nu este vorba că nu îi lăsăm în oraș!”

Ungaria - Rom&acirc;nia 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

Ungaria - România 3-2 a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

CFR, zguduită din temelii: Neluțu Varga riscă să piardă stadionul. Decizia instanței, devastatoare!

CFR, zguduită din temelii: Neluțu Varga riscă să piardă stadionul. Decizia instanței, devastatoare!

Unic &icirc;n istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane &icirc;n Frankfurt &ndash; Galatasaray

Unic în istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane în Frankfurt – Galatasaray

Gigi Becali a acceptat! FCSB &icirc;și schimbă radical strategia și atacă două piețe surpriză din Europa

Gigi Becali a acceptat! FCSB își schimbă radical strategia și atacă două piețe surpriză din Europa

Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux &icirc;n care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști

Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști

CITESTE SI
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

stirileprotv Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!