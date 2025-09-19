Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul zece din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



FCSB își așteaptă fanii la Botoșani! Cât costă un bilet la meciul de vineri seară



Ultimul duel dintre FCSB și FC Botoșani a avut loc în returul sezonului regulat din stagiunea precedentă, când echipa pregătită de Elias Charalambous s-a impus cu 2-1 la București, în decembrie, pe Arena Națională.



FCSB a anunțat în ziua meciului cu FC Botoșani că suporterii vor fi așteptați la intrarea oaspeților de pe arena moldovenilor începând cu ora 18:30. Iar prețul unui tichet e de 40 de lei.



”Vă așteptăm alături de noi!”, a scris FCSB pe rețelele social media.