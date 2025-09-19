Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul zece din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
FCSB își așteaptă fanii la Botoșani! Cât costă un bilet la meciul de vineri seară
Ultimul duel dintre FCSB și FC Botoșani a avut loc în returul sezonului regulat din stagiunea precedentă, când echipa pregătită de Elias Charalambous s-a impus cu 2-1 la București, în decembrie, pe Arena Națională.
FCSB a anunțat în ziua meciului cu FC Botoșani că suporterii vor fi așteptați la intrarea oaspeților de pe arena moldovenilor începând cu ora 18:30. Iar prețul unui tichet e de 40 de lei.
”Vă așteptăm alături de noi!”, a scris FCSB pe rețelele social media.
Campioana României, FCSB, a avut un start foarte slab de sezon, chiar dacă a reușit să se califice în faza principală Europa League. În campionat, roș-albaștrii par că nu se mai regăsesc și sunt pe locul 11 în clasament, cu doar 7 puncte acumulate în nouă meciuri.
Echipa patronată de Gigi Becali a obținut o singură victorie în campionat în acest sezon și au înregistrat patru remize și patru înfrângeri.
Spre deosebire de FCSB, FC Botoșani, care sezonul trecut a evitat la limită retrogradarea, a început foarte bine această stagiune sub comanda lui Leo Grozavu. Moldovenii au strâns 16 puncte în nouă meciuri și sunt pe locul patru în clasament.
Roș-albaștrii vin după remiza cu Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-1, în timp ce, în ultima etapă, FC Botoșani a învins-o pe Oțelul Galați, scor 1-0.
Sezonul trecut, cele două formații s-au înfruntat de două ori și și-au împărțit victoriile. În turul campionatului, FC Botoșani s-a impus pe teren propriu cu 1-0, în timp ce pe Arena Națională, FCSB a avut câștig de cauză, scor 2-1.