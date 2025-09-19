Decizia luată de FRF înainte de etapa #10 din Superliga



Căpitanii echipelor din Superliga, Liga 2 și Superliga Feminină vor purta banderole inscripționate cu acronimul ”B.R.A.V.O.”, care este un demers construit pentru a susține educarea, sprijinirea și inspirarea generațiilor tinere din fotbalul românesc.



”Federația Română de Fotbal anunță că, în etapa ce se desfășoară în acest weekend, căpitanii echipelor din Superligă, Liga 2 și Superliga Feminină vor purta banderola B.R.A.V.O., ca semn al sprijinului pentru platforma cu același nume.

Prin această inițiativă, FRF invită toate cluburile din primele două eșaloane să se alăture demersului B.R.A.V.O. Scopul este ca, în cadrul meciurilor oficiale, să fie promovată platforma în fața spectatorilor, jucătorilor, oficialilor și a tuturor celor implicați în fenomenul fotbalistic, pentru a transmite adevăratele valori ale sportului.



FRF le-a pus la dispoziție tuturor cluburilor din Superligă, Liga 2 și Superliga Feminină banderole speciale B.R.A.V.O., care vor fi purtate de căpitanii de echipă în cursul acestei etape.



Federația Română de Fotbal mulțumește tuturor cluburilor care au acceptat provocarea de a purta banderola B.R.A.V.O. și de a fi ambasadori ai unei atitudini pozitive pe teren și în tribune. Această acțiune este un pas important spre construirea unui climat sportiv mai sănătos și mai plin de respect”, se arată în comunicatul emis de FRF.



Federația Română de Fotbal promovează ”Bucuria”, ”Respectul”, ”Afecțiunea”, ”Voința” și ”Optimismul” în relația cu tinerii sportivi prin platforma B.R.A.V.O.



”Platforma FRF B.R.A.V.O. a pornit de la un insight simplu, dar puternic: ce aud copiii de pe marginea terenului le poate modela nu doar jocul, ci și viitorul. Astfel, B.R.A.V.O. devine o platformă prin care FRF promovează Bucuria, Respectul, Afecțiunea, Voința și Optimismul în relația cu tinerii sportivi.



FRF B.R.A.V.O. reprezintă începutul unui demers de durată, construit pentru a susține educarea, sprijinirea și inspirarea generațiilor tinere din fotbalul românesc. Reușita acestei inițiative presupune implicarea tuturor actorilor din jurul sportului juvenil: părinți, antrenori, oficiali și suporteri.



Cuvintele rostite astăzi din tribună pot deveni etichetele purtate de copiii de mâine. Pe umerii celor mici se pot așeza nume care inspiră mândrie sau, dimpotrivă, poveri greu de dus. Este momentul ca atmosfera de pe margine să se transforme din presiune în susținere. Generația de mâine merită să crească într-un mediu în care jocul aduce bucurie, nu frică”, punctează FRF.



