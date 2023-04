Cele două echipe s-au duelat în etapa cu numărul patru din play-off-ul Superligii. După două eșecuri în sezonul regulat, FCSB a spart gheața și a reușit să obțină trei puncte importante în lupta la titlu împotriva echipei de la malul mării.

FCSB - Farul 2-1 | „E cea mai bună versiune a ta?” Florinel Coman nu a stat pe gânduri și a oferit răspunsul

Florinel Coman, autorul unui gol superb în minutul 47, a vorbit după meci și a evidențiat faptul că încă nu e la cea mai bună versiune. Totodată, winger-ul „roș-albaștrilor” a precizat că poate mult mai mult decât atât.

„Ne bucurăm foarte mult pentru acest meci. L-am pregătit foarte bine în această săptămână. Am avut liniște. Am știu cum să gestionăm momentele dificile. (n.r despre golul marcat) O pasă foarte, foarte bună. Timing reușit. Acolo intervine calitatea jucătorului.

Părea decisiv, dar am avut liniște. Jocul din a doua repriză cu CFR ne-a dat liniște pentru a pregăti această partidă. Dacă reușeam să marcăm pe final cu CFR, altfel vorbeam astăzi.

(n.r. e cea mai bună versiune a lui Florinel Coman?) Nu, nu. (n.r. poți mai mult de atât?) Da. Dacă stai un an, adunat, de un an ai nevoie să revii la forma maximă. Mai mult, nu pot să spun nimic. Nu am ce să comentez. Mă bucur că am ajutat echipa în ultimele meciuri. Mă bucur că am forma asta în play-off și cu siguranță o voi ține tot așa.

(n.r. despre lupta la titlu) Cu talent și cu determinare. Cu asta putem câștiga acest campionat. E bine că am câștigat cu Farul. Suntem la mâna noastră. Trebuie să câștigăm meciurile noastre.

Vom vedea la sfârșit unde am aterizat. Dar, este un grup foarte, foarte bun. Un grup care își dorește din ce în ce mai mult. Și de la jucători, și de la echipă.

Asta înseamnă să fii fotbalist! Să joci cu atâția oameni. Ne-au urmat în toate deplasările, și la Cluj au fost foarte mulți. Și-au dorit să ne vadă câștigănd”, a spus Florinel Coman la finalul meciului.

FCSB - Farul Constanța 2-1

În urma unui start în forță al echipei de la malul mării, „roș-albaștrii” au fost cei care au dat lovitura pe tabela de marcaj, în cele din urmă. Andrea Compagno (35') a fructificat o lovitură de la 11 metri, după ce Istvan Kovacs a fost chemat la monitor și a luat decizia de a oferi celor de la FCSB un penalty.

În repriza secundă, Florinel Coman (47') a luat o acțiune în propriile mâini și l-a învins pe Aioani fără nicio problemă. Winger-ul formației dirijate de Elias Charalambous a dus, astfel, scorul la 2-0, dar Farul Constanța a dat semne de revenire și a redus din diferență, prin Enes Sali (52').

Tabela a rămas nemodificată până la fluierul de final al centralului Istvan Kovacs, iar FCSB a reușit să o învingă pe Farul Constanța pentru prima dată în această stagiune, după ce Gică Hagi a reușit să-i bată pe „roș-albaștri” în ambele partide din sezonul regulat al primului eșalon al României.