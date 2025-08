FCSB are patru eșecuri consecutive în toate competițiile, a fost eliminată din preliminariile UCL de Shkendija și tocmai a pierdut derby-ul cu Dinamo (3-4). Campioana încearcă acum să spele rușinea cu o calificarea în play-off-ul Europa League.

Mihai Stoica, înainte de FCSB - Drita: "Avem niște probleme de lot infernale"



Misiunea celor de la FCSB se anunță a fi una dificilă în special din cauza problemelor de lot. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, spune că nu mai puțin de 6 jucători importanți ar putea rata duelul cu Drita: Siyabonga Ngezana, Florin Tănase (suspendați), Darius Olaru, Valentin Crețu, Risto Radunovic și Denis Alibec (accidentați).



"Dacă cineva ar reuși să deslușească misterul ăsta (n.r - legat de criza lui FCSB), ar fi mare de tot. Sunt cauze multiple, dar ceva ne scapă. Reculul e prea mare și criza deja durează prea mult. Și a venit exact în cele mai importante momente ale sezonului. Nu mă refer la campionatul intern, pentru că aici am fost și mai rău decât acum și multe puncte sunt pierdute din cauza arbitrilor. Doare și nu se va cicatriza prea curând eliminarea din Champions League, unde am întâlnit un adversar mai mult decât modest.



Avem niște probleme de lot infernale. Ngezana și Tănase sunt suspendați. Olaru e accidentat și azi a plecat la Belgrad. Crețu are probleme medicale, Risto are probleme medicale mari. Alibec are probleme foarte mari. Sunt jucători care nu și-au recăpătat forma sportivă după accidentări. Probleme foarte, foarte mari de lot", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Lotul lui FCSB pentru duelul cu Drita din Europa League