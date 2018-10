A dat gol Craiovei, vine la FCSB? "Sper sa ajung in viitorul apropiat la o echipa de play-off!" Surpriza totala: Miriuta, aproape de revenirea in Liga 1

CS U Craiova a facut inca un pas gresit. Oltenii au remizat scor 1-1 pe teren propriu cu CS U Craiova, iar Stefan Blanaru a reusit sa inscrie pentru formatia lui Pelici.

Stefan Blanaru a fost omul meciului pentru Hermannstadt in partida de la Craiova. Acesta a inscris in minutul 7 al partidei si a reusit sa aduca un punct pentru formatia lui Pelici.

"Vreau sa-mi ajut echipa cat mai mult cu evolutile mele si sper sa ajung la o echipa care se va bate la playoff in viitorul apropiat. Sunt bucuros ca am jucat bine cu cei de la Craiova si cu golul marcat de mine am adus primul punct din deplasare, cu toate ca noi jucam toate meciurile in deplasare", a declarat Stefan Blanaru exclusiv pentru sport.ro

Craiova a egalat printr-un penalty inexistent acordat de centralul Iulian Calin.

"Am vazut faza la care s-a acordat penalty pentru Craiova si nu cred ca a fost fault. Si arbitrii sunt oameni si pot sa greseasca. Pacat ca in defavoarea noastra", a spus fotbalistul lui Hermannstadt

Miriuta posibilul inlocuitor al lui Pelici la Hermannstadt

"Am citit in presa ca se zvoneste despre Vasile Miriuta, dar nu stiu mai multe. Sper sa continuam cu Alexandru Pelici si impreuna sa o scoatem la capat si sa ne indeplinim obiectivul trasat de conducere", a incheiat Blanaru.

In urma acestui rezultat, Hermannstadt ramane pe locul 13 dupa 11 etape in timp ce Craiova ramane in afara locurilor de playoff.