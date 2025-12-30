Clubul nostru îi dorește să aibă parte, în continuare, de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!” , a scris astăzi FCSB.

”Campionii României îi urează La mulți ani și multă sănătate lui Florin Tănase, care a împlinit marți, 30 decembrie, vârsta de 31 de ani.

De ziua de naștere a lui Florin Tănase , campioana FCSB a postat un mesaj de felicitare în care la final a strecurat și dorința clubului de a-l păstra pe fotbalist, în ciuda ofertelor recente din străinătate.

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul



Tănase, golgheterul celor de la FCSB, a primit o ofertă pentru un transfer în această iarnă.

După evoluțiile solide din acest sezon, Florin Tănase a atras din nou atenția unor cluburi din străinătate. "Foarte multă lume mă întreabă de el. Eu zic că poate să prindă un transfer foarte bun în străinătate în această perioadă de mercato", spunea recent impresarul decarului de la FCSB, Florin Vulturar, pentru PRO TV.

Pe cale să intre în ultimele șase luni de contract cu FCSB, Florin Tănase a primit o ofertă din China, recunoaște Gigi Becali, însă salariul oferit, 1,3 milioane de euro anual, nu este cu mult mai mare decât cel încasat la campioana României.

În aceste condiții, Gigi Becali se așteaptă ca Florin Tănase să rămână cel puțin până la finalul sezonului în tricoul lui FCSB.

"Tănase trebuie să își termine contractul. Ce oferte are? Chinezii îi dau 1,3 milioane, iar de la mine a luat un milion", a spus Gigi Becali, pentru PRO TV.

Florin Tănase are cel mai mare salariu de la FCSB, 30.000 de euro lunar, iar în sezonul precedent a reușit performanța de a ajunge la o remunerație anuală de un milion de euro datorită numeroaselor bonusuri de performanță atinse.

De altfel, Florin Tănase a recunoscut recent că ar lua în calcul să plece de la FCSB doar dacă oferta financiară va fi una de nerefuzat.

"Nu se pune problema să plec. Voi lua în calcul doar dacă vine o ofertă foarte, foarte bună. Suntem foarte fericiți și nu am ce să-mi doresc mai mult", a spus Tănase.

