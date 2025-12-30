FOTO FCSB a făcut anunțul despre viitorul lui Florin Tănase!

FCSB a făcut anunțul despre viitorul lui Florin Tănase! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Golgheterul campioanei are mai multe oferte din străinătate.

TAGS:
florin tanaseFCSBGigi BecaliFlorin VulturarChina
Din articol

De ziua de naștere a lui Florin Tănase, campioana FCSB a postat un mesaj de felicitare în care la final a strecurat și dorința clubului de a-l păstra pe fotbalist, în ciuda ofertelor recente din străinătate.

”Campionii României îi urează La mulți ani și multă sănătate lui Florin Tănase, care a împlinit marți, 30 decembrie, vârsta de 31 de ani.

Clubul nostru îi dorește să aibă parte, în continuare, de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, a scris astăzi FCSB.

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul

Tănase, golgheterul celor de la FCSB, a primit o ofertă pentru un transfer în această iarnă.

După evoluțiile solide din acest sezon, Florin Tănase a atras din nou atenția unor cluburi din străinătate. "Foarte multă lume mă întreabă de el. Eu zic că poate să prindă un transfer foarte bun în străinătate în această perioadă de mercato", spunea recent impresarul decarului de la FCSB, Florin Vulturar, pentru PRO TV.

Pe cale să intre în ultimele șase luni de contract cu FCSB, Florin Tănase a primit o ofertă din China, recunoaște Gigi Becali, însă salariul oferit, 1,3 milioane de euro anual, nu este cu mult mai mare decât cel încasat la campioana României.

În aceste condiții, Gigi Becali se așteaptă ca Florin Tănase să rămână cel puțin până la finalul sezonului în tricoul lui FCSB.

"Tănase trebuie să își termine contractul. Ce oferte are? Chinezii îi dau 1,3 milioane, iar de la mine a luat un milion", a spus Gigi Becali, pentru PRO TV.

Florin Tănase are cel mai mare salariu de la FCSB, 30.000 de euro lunar, iar în sezonul precedent a reușit performanța de a ajunge la o remunerație anuală de un milion de euro datorită numeroaselor bonusuri de performanță atinse.

De altfel, Florin Tănase a recunoscut recent că ar lua în calcul să plece de la FCSB doar dacă oferta financiară va fi una de nerefuzat.

"Nu se pune problema să plec. Voi lua în calcul doar dacă vine o ofertă foarte, foarte bună. Suntem foarte fericiți și nu am ce să-mi doresc mai mult", a spus Tănase.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Cum a reacționat Zelenski &icirc;n momentul &icirc;n care Trump a spus că Rusia &bdquo;doreşte să vadă Ucraina reuşind&rdquo; | VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Fostul star al FCSB-ului a descopeit o plăcere dureroasă: &bdquo;O fac pentru mine&ldquo;
Fostul star al FCSB-ului a descopeit o plăcere dureroasă: „O fac pentru mine“
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
&rdquo;Ar fi o variantă?&rdquo; Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid! Anunțul lui Angelescu
”Ar fi o variantă?” Ce se întâmplă cu transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid! Anunțul lui Angelescu
Bozhidar Chorbadzhiyski revine &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei! Bulgarul trecut pe la FCSB a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2027
Bozhidar Chorbadzhiyski revine în Superliga României! Bulgarul trecut pe la FCSB a semnat până în 2027
Incredibil unde va ajunge Ronaldo: Cristiano va juca fotbal &icirc;ntr-un oraș de care nu auzise p&acirc;nă acum!
Incredibil unde va ajunge Ronaldo: Cristiano va juca fotbal într-un oraș de care nu auzise până acum!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: &rdquo;Inzaghi nu mă folosea niciodată!&rdquo;

Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: ”Inzaghi nu mă folosea niciodată!”

Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar &icirc;nainte de finalul anului

Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar înainte de finalul anului

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii: &rdquo;Cum să primești salariu dacă pierzi?&rdquo;

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii: ”Cum să primești salariu dacă pierzi?”

Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui

Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Barcelona i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Lewandowski! Catalanii au &icirc;nceput negocierile

Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Lewandowski! Catalanii au început negocierile



Recomandarile redactiei
&rdquo;Ar fi o variantă?&rdquo; Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid! Anunțul lui Angelescu
”Ar fi o variantă?” Ce se întâmplă cu transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid! Anunțul lui Angelescu
A fost ofertat și de CFR Cluj și Universitatea Craiova, dar a ales-o pe FCSB și a eșuat: &rdquo;Nu se poate refuza!&rdquo;
A fost ofertat și de CFR Cluj și Universitatea Craiova, dar a ales-o pe FCSB și a eșuat: ”Nu se poate refuza!”
Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea Rom&acirc;niei: &bdquo;Ăsta e adevărul!&ldquo;
Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea României: „Ăsta e adevărul!“
Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: &rdquo;Inzaghi nu mă folosea niciodată!&rdquo;
Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: ”Inzaghi nu mă folosea niciodată!”
Incredibil unde va ajunge Ronaldo: Cristiano va juca fotbal &icirc;ntr-un oraș de care nu auzise p&acirc;nă acum!
Incredibil unde va ajunge Ronaldo: Cristiano va juca fotbal într-un oraș de care nu auzise până acum!
Alte subiecte de interes
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
OUT din lot! Jucătorul de la FCSB scos de pe listă &icirc;naintea duelului cu LASK Linz din play-off-ul Europa League
OUT din lot! Jucătorul de la FCSB scos de pe listă înaintea duelului cu LASK Linz din play-off-ul Europa League
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Reacție &icirc;n cazul jucătorului de la FCSB &rdquo;făcut praf&rdquo;: &rdquo;Lumea nu &icirc;nțelegea&rdquo;&nbsp;
Reacție în cazul jucătorului de la FCSB ”făcut praf”: ”Lumea nu înțelegea” 
CITESTE SI
Ședința CCR a fost am&acirc;nată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația &Icirc;CCJ

stirileprotv Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

stirileprotv Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de &bdquo;sfidare la adresa rom&acirc;nilor&rdquo;. &bdquo;Privilegii nesimțite&rdquo;

stirileprotv Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!