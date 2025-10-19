FCSB a pierdut la Clinceni cu Metaloglobus București sâmbătă seară. După ce a avut 1-0 la pauză, echipa pregătită de Elias Charalambous a cedat două goluri în actul secund și s-a întors în Capitală fără niciun punct.



Florin Tănase a deschis scorul în minutul 34 după ce a fructificat o lovitură de la 11 metri. Desley Ubbink (minutul 48) și Dragoș Huiban (minutul 55, penalty) au adus victoria gazdelor în actul secund.



FCSB a descris în doar două cuvinte eșecul rușinos cu Metaloglobus



Pe rețelele social media, FCSB a folosit două cuvinte să descrie înfrângerea rușinoasă cu Metalolgobus: ”surpriză neplăcută”, a scris campioana României pe Facebook.



”FCSB a oferit o surpriză neplăcută în partida cu Metaloglobus, pe care Campionii României au pierdut-o cu 2-1, deși au condus cu 1-0 după primele 45 de minute.



Florin Tănase a deschis scorul în minutul 34, dintr-o lovitură de pedeapsă obținută de Daniel Bîrligea, în timp ce Desley Ubbink (45) și Dragoș Huiban (55) au marcat golurile primei victorii din Superliga pentru ultima clasată.



Pentru roș-albaștri urmează partida de joi, din UEFA Europa League, împotriva celor de la Bologna Fc 1909, de pe Arena Națională (19:45).



Clubul nostru le mulțumește suporterilor prezenți la Clinceni, care și-au susținut favoriții pe toată durata partidei, în ciuda rezultatului neașteptat!”, a scris FCSB pe Facebook.



Pentru trupa lui Charalambous urmează meciul cu Bologna din faza principală a competiției UEFA Europa League. Partida va avea loc joi seară, de la ora 19:45, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

