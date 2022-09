„Am avut cu jucătorii o discuție mai bărbătească!” Reacția lui Croitoru după înfrângerea cu Voluntari: „Fotbalul e o junglă”

FCU Craiova se află la cincea înfrângere în acest sezon. După 11 etape, formația din Bănie a acumulat 14 puncte din 33 posibile, înregistrând patru victorii, două egaluri și cinci eșecuri.

După meci, Marius Croitoru a vorbit despre evoluția clubului său și a evidențiat că jucătorii săi ratează mult prea multe ocazii, atunci când ar trebui să înscrie.

Croitoru: „Te simți neputincios ca antrenor”

„Mi-e greu să fac o descriere a unui meci în care avem cinci ocazii mari și pierdem 0-1. Puterea antrenorului e până la 16 metri, de acolo nu poate face nimic niciun antrenor în lumea asta.

Sunt jucători, am fost și eu, am jucat și eu la un anumit nivel, se mai întâmplă să ratezi, dar să ai patru-cinci ocazii într-un meci și să pierzi e dezamăgitor.

Te simți neputincios ca antrenor. Stai să te întrebi ce ți-a lipsit în afară de gol și ce ai putea să lucrezi să poți face un jucător să marcheze. E foarte greu, unele lucruri nu sunt de antrenat

Am avut o discuție cu jucătorii mai bărbătească. Performanța se construiește, lor nu trebuie să le fie teamă să-și construiască performanța lor. Merge cu grătare, cu cinci cu doi, cu lasă-mă să te las jumătate de an, performanța se construiește. Fotbalul e o junglă, cei mai puternici rezistă

Trebuie să fim mult mai concentrați. Am avut cinci ocazii mari și cu Petrolul. Sunt lucruri pe care le plătești, dar eu cred că, pe termen lung, vom câștiga. Sunt ferm convins. Nu mă voi abate de la principiile pe care le am.

Am vorbit dinainte cu ei, am spus că voi schimba sistemul. Știam de la început că Iancu are o problemă, el a încercat, a făcut încălzirea. Îmi pare rău că s-a accidentat.

Asta mă deranjează, le e teamă să realizeze lucruri mari. Jucătorii trebuie să înțeleagă că trebuie să facă mai mult. Sunt ferm convins că această echipă își poate propune și alt obiectiv, dar obiectivul actual este calificarea în play-off. Am fost de două ori în preajma locului patru și ne-am speriat de a face lucruri mari.”, au fost cuvintele lui Marius Croitoru după meci.