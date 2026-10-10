Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă, de la ora 17:15, într-un meci care va conta pentru etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României și care va avea loc pe Stadionul Municipal din Botoșani.

Szabolcs Kovacs va fi la ”centru”, ajutat de Ioan Alexandru Corb și Florian Alexandru Vișan la tușe. Gabriel Mihuleac va fi arbitrul de rezervă, iar Robert Dumitru, observatorul de arbitri.

La VAR au fost delegați Marcel Bîrsan și Bogdan Dumitrache

FC Botoșani - UTA, LIVE TEXT de la 17:15 pe Sport.ro

În clasament, FC Botoșani se află pe locul 12 cu 11 puncte. După zece etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României, moldovenii au bifat două victorii, la care s-au adăugat cinci remize și trei eșecuri.

De cealaltă parte, UTA se situează pe locul 10 cu 12 puncte. Trei victorii, trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri a consemnat clubul de pe ”Francisc von Neuman” în noua stagiune.