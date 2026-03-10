Parcursul slab al moldovenilor a dus echipa în play-out, iar Valeriu Iftime a luat o decizie radicală: l-a demis pe antrenorul Leo Grozavu (58 de ani) și a găsit deja un înlocuitor, înainte de startul meciurilor din play-out.

Marius Croitoru (45 de ani) a fost anunțat ca noul antrenor al celor de la FC Botoșani. Este al treilea ”mandat” al tehnicianului pe banca moldovenilor, cu care, în trecut, a reușit să prindă play-off-ul și cupele europene.

„Începând de astăzi, Marius Croitoru este noul antrenor principal al FC Botoșani.

În vârstă de 45 de ani și posesor al Licenței PRO din decembrie 2025, tehnicianul a semnat un acord cu „roș-alb-albaștrii” valabil până la 30 iunie 2026. Marius Croitoru a mai pregătit-o pe FC Botoșani în două rânduri: în iunie 2019 – iunie 2022 și iunie 2023 – august 2023.

Din staff-ul lui Marius Croitoru vor face parte Nicole Roșca și Andrei Patache, antrenori secunzi, Alin Bordeanu, antrenor cu portarii și Ovidiu Chiribici, preparator fizic.

Bine ai venit Marius Croitoru, și la cât mai multe realizări la FC Botoșani!”, a anunțat clubul, prin intermediul unui comunicat oficial.

În cariera de antrenor, Marius Croitoru le-a mai pregătit pe FCU Craiova și FC Argeș. Potrivit informațiilor Sport.ro, tehnicianul a refuzat două oferte din Liga 2, una dintre ele venind de la Politehnica Iași, deoarece și-a dorit să continue în prima ligă.