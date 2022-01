FC Botoșani - Sepsi, LIVE TEXT de la 17:30! Meci puternic cu miză de playoff

FC Botoșani și Sepsi OSK se duelează luni, de la ora 17:30, în primul meci al zilei din Liga 1. Meciul va pune față în față două echipe aflate în formă. FC Botoșani are o singură înfrângere în sapte meciuri, în timp ce Sepsi nu a mai pierdut de pe 25 octombrie 2021.

Cele două echipe s-au mai duelat de 13 ori în campionat, FC Botoșani câștigând șase dintre aceste meciuri, Sepsi două, iar alte cinci meciuri terminându-se la egalutate. Cea mai mare diferență de scor a fost semnată în 2017, când moldovenii se impuneau cu 5-1, grație golurilot marmate de Andrei Miron, Laurențiu Buș - dublp, Loramd Fulop și Mihai Roman I, respectiv Patrick Petre.

Echipe probabile:

FC Botoșani: Contra - Braun, Dawa, Racovițan, Țigănașu - Edjouma, Papa - Mailat, Florescu, Ongenda - Roman II

Sepsi OSK: Niczuly - Dimitrov, Ninaj, B. Mitrea, R. Ispas - Eder, N. Păun, Achahbar - Aganovici, Luckassen, M. Ștefănescu

Cristiano Bergodi, supărat pe Constantin Budescu

Sepsi ar fi putut să se bazeze pe Budescu la acest meci, însă interul a ales să plece la FC Voluntari, deși promisese că va veni în Covansna. Cristiano Bergodi nu îl iartă pe acesta.

"Ieri mi s-a spus că putea să vină Budescu, nu știu dacă el a sunat să vină. Da, mi-am dat acordul, pentru că era un lucru bun pentru noi, aducea un plus, chiar dacă eu sunt foarte mulțumit până acum de ceea ce am făcut cu băieții.

Apoi ni s-a spus azi că a picat. Și atunci, la revedere! Sincer, nu pot să spun dacă e un jucător care ne ducea sigur în play-off. Sigur că e un jucător foarte bun, cu calitate, talent și normal că putea fi un plus, dar eu, pe moment, sunt mulțumit cum s-au descurcat băieții și cum am urcat în clasament după ce am venit eu în locul lui Leo.

E păcat, dar asta e. Putea fi un lucru pozitiv pentru echipă, nu ar fi schimbat sistemul sau stilul de joc al nostru, era potrivit pentru el sau pentru cine juca acolo, ca mijlocaș ofensiv, în spatele vârfului, cum jucam noi, în 4-2-3-1. Noi, cum jucăm, cu posesie, controlul jocului, putea să fie acolo.

La Astra, echipa juca pe contraatac și el se remarca mai puțin, dar noi acum, noi jucăm în jumătatea adversă și mai ales cum am jucat cu FCSB, în ultimul meci, pentru el putea fi un lucru pozitiv.

Dar nu e problemă, eu sunt mulțumit de ce jucători am pe acel post, am jucători buni acolo. Eu cred că e un jucător, care dacă are spații, cred că poate da mult încă fotbalului românesc.

Dar eu sunt încrezător că putem face în astea ultimele 9 meciuri foarte bune și putem ajunge în play-off, e o minune dacă ajungem acolo. Sunt 6 puncte, dar avem câteva echipe în față, UTA, Craiova, Rapid, echipe bune, deci nu e ușor", a spus Bergodi.