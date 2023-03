FC Argeș - Petrolul, LIVE TEXT, de la 17:30. Duelul echipelor aflate în suferință

FC Argeș a ajuns la nu mai puțin de 13 meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, iar piteștenii au făcut schimbări înaintea meciului cu Petrolul. Antrenorii Marius Croitoru și Constantin Schumacher au plecat de la echipă, iar interimatul va fi asigurat de Dragoș Radu.

FC Argeș - Petrolul, LIVE TEXT, de la 17:30

Schimbările s-au produs la câteva zile după ce FC Argeș a remizat la Voluntari, scor 0-0. Piteștenii sunt pe locul 15, penultimul, cu doar 27 de puncte.

De partea cealaltă, cei de la Petrolul traversează și ei o perioadă slabă. Ploieștenii au pierdut ultimele patru meciuri din Liga 1 și se află pe locul 10, cu 33 de puncte.

În meciul tur, disputat la Ploiești, Petrolul a învins-o pe FC Argeș, scor 2-0. Golurile au fost marcate de Gicu Grozav și Constantin Budescu.

Partida va fi arbitrată de Radu Petrescu, ajutat la cele două linii de Mircea Grigoriu și Laszlo Bucsi. În camera VAR se vor afla Bogdan Dumitrache și Cristina Trandafir.

Răzvan Tunaru, manager sportiv FC Argeș: "Un pic de vrăjeală, de caterincă, pentru că trebuie să-i scoți pe jucători de acolo de unde sunt"

Răzvan Tunaru, numit manager sportiv la FC Argeș, a fost la finalul anilor '90 vicepreședinte și președinte la clubul din Trivale, iar acum a revenit pentru a-i scoate pe piteșteni din situația dificilă.

"În primele două zile de muncă am stat numai la stadion. Știam că e un moment greu și am vrut să iau pulsul jucătorilor. Ce am văzut eu este că erau un pic apăsați din mai multe motive - și din cauza rezultatelor, care nu prea au venit, dar și că au văzut că publicul nu prea a mai fost. Suporterul te pupă când ai rezultate. Când nu, la revedere. Și pe mine m-ați pupat când am avut rezultate. Când nu, ați dat cu mine de dracii m-au luat.

Am stat de vorbă cu jucătorii. Le-am zis: 'Băi, fraților, viața e clară. Voi trebuie să vă antrenați și să jucați din două motive: sunteți sub culorile lui FC Argeș, indiferent că sunteți panamezi, francezi sau israelieni. Aici e FC Argeș. Dacă ați putea vorbi și românește, ar fi și mai bine. Normal ar fi ca ei să vorbească românește, nu noi engleză. Un pic de vrăjeală, de caterincă, pentru că trebuie să-i scoți de acolo de unde sunt. Erau un pic apăsați. A plecat și Croitoru, ok, nu e problemă. A plecat și Șumi, asta e. Nu mai e X sau Y, a venit unul, Tunaru. Eu sunt ăla care e cu voi, am venit să fac atmosferă, să ne unim ca să ieșim din treaba asta.

Obiectivul e meciul de sâmbătă. Le-am zis: 'N-aveți ce să faceți, sunteți jucători cu experiență. Dacă vreți, haideți să ne dăm pantalonii jos. Nu? Nu, tată, hai să mergem pe ei, aveți valoare, că d-aia am și acceptat, că știam că puteți să o scoateți'. Numai ei o scot, ăia 11 și cele 5 schimbări. Se pare că au înțeles, azi i-am văzut deja altfel, mai degajați, cu altă poftă", a spus Răzvan Tunaru, la conferința de presă.

Întrebat despre posibilul conflict din vestiar dintre jucătorii români și cei străini, Tunaru nu a negat: "N-are rost să ne mai ferim. S-ar putea să aveți dreptate. Eu am încercat să-i fac să uite de tot, să-și dea mâna, să facă, să dreagă. Acolo sunt într-o cabină toți, nu contează nația".