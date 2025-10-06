Istvan Kovacs a dictat penalty după o intervenție a lui Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian.

Fanii olteni, nervoși pe Vladimir Screciu

După meci, Screciu a susținut că experimentatul central nu ar fi trebuit să dicteze penalty pentru FCSB.

Fanii olteni au fost nemulțumiți de faptul că, desi Universitatea Craiova a avut o prestație mai bună, roș-albaștrii au reușit să deschidă scorul după un penalty provocat de Vladimir Screciu.

Suporterii Craiovei l-au pus la zid pe stoperul formației din Bănie, care a comis o greșeală și la meciul cu Rakow, când a fost eliminat.

”FCSB deschide scorul în minutul 39 din penalty după ce echipa noastră a jucat mai bine. Iar o făcu Screciu de sânge…”, a fost postarea fanilor olteni de pe pagina Uniți pentru Știința.

Ce a spus Vladimir Screciu despre penalty-ul acordat de Istvan Kovacs

”Îmi pare rău pentru acel penalty, în ghilimele, cum a zis domnul Istvan Kovacs că a fost penalty, am revăzut faza de zece ori cel puțin cu colegii mei, nu știu unde a fost penalty, dacă a fost la piciorul stâng, care, cu siguranță, a fost în afara careului. Pentru mine, chiar nu a fost penalty, nu îmi explic acea fază.

Apoi, imediat a dat penalty la faza cu Romanchuk, tot timpul noi am luat imediat galbene, pe cei de la FCSB i-a iertat de o grămadă de ori, nu îmi explic, chiar aveam alte așteptări de la meciul ăsta referitor la arbitraj.

În rest, am jucat destul de bine, am avut ocazii de a marca, în prima repriză nu îmi aduc aminte să fi ajuns la poartă, doar cu acele două faze de penalty și cu lovitura de cap din acel corner. Cred că puteam rezolva meciul din prima repriză. Îmi pare rău pentru Cicâldău că a luat roșu, știu cum e, e păcat, pentru că e al treilea meci consecutiv când luăm roșu.

Cu Rakow am greșit, sunt responsabil, dar în seara asta, nu a existat niciun contact, m-am uitat foarte bine la picioarele lui, la ale mele. A fost umăr la umăr, mi-a luat puțin fața, dacă s-a lovit cu piciorul exterior, cu siguranță era în afara careului, dar nici acolo nu a am simțit un contact. Chiar sunt supărat.

În timpul meciului vorbeam cu Mihai Popescu și îmi zicea: ’Mamă, chiar nu mă așteptam să nu iau galben la câte faulturi am făcut!’. La noi, la fiecare fază, imediat, galben, galben!”, a spus Screciu după meci.

