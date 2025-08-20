Fotbalistul din Domnești a petrecut stagiunea 2023/24 la Rapid, doar că la echipa din ”Grant” nu a reușit să se impună. Dinamo a intrat pe fir în clipa în care Cîrjan și-a încheiat înțelegerea cu Rapid sub formă de împrumut și l-a adus gratis de la echipa ”tunarilor”.



Cotat la 1,8 milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul a bifat 48 de apariții în toate competițiile la gruparea ”câinilor”, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de nouă ori și a oferit, pe deasupra, patru pase decisive.



”Fanii nu vor să pleci de la Dinamo fără trofeu”. Cătălin Cîrjan a venit cu replica



Cătălin Cîrjan, ajuns căpitan în Ștefan cel Mare, a indicat că visul său e să câștige un trofeu cu Dinamo și a semnalat, totodată, că nu vrea să plece de la club până când nu își va adăuga în CV performanța respectivă.



”(n.r. Fanii te roagă să nu pleci de la Dinamo fără să iei vreun trofeu). Ăsta e și visul meu. Îmi doresc foarte mult în acest sezon să reușesc ceva mare cu Dinamo. Obiectivul meu e să terminăm în primele trei și să câștigăm Cupa României.



Dacă nu se întâmplă anul ăsta, anii următori trebuie să ducem Dinamo acolo unde îi este locul. (n.r. Nu vei pleca de aici fără trofeu) Asta îmi doresc cel mai mult. Și, sincer să fiu, nici nu mă gândesc la plecare”, a spus CÎrjan la 48TV.



Dinamo, în clasament



Echipa pregătită de Zeljko Kopic se află pe locul opt în clasamentul sezonului regulat din SuperLiga României după șase etape desfășurate, cu nouă puncte.



”Câinii” au bifat două victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate, dar și o înfrângere până în clipa de față.

