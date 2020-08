Fanii-actionari, IGNORATI de spanioli! Declaratie de RAZBOI in fata suporterilor care au salvat clubul? Reactia DDB

Actionarii din Program DDB nu au fost bagati in seama pana acum de oamenii lui Pablo Cortacero.

Spaniolul se afla in Bucuresti si incearca finalizarea discutiilor pentru preluarea lui Dinamo.

Chiar daca a pastrat permanent legatura cu Negoita, Cortacero n-a luat in niciun moment contact cu suporterii inscrisi in Program DDB. Prin sumele pompate in club de fani, Dinamo a trait in ultimele luni.

Comunicatul fanilor din Program DDB:

Cateva precizari cu privire la vizita spaniolilor la Bucuresti:

1. Confirmam faptul ca spaniolii care duc tratative pentru preluarea clubului se afla astazi la Bucuresti.

2. Reprezentantii suporterilor nu au fost invitati la discutii in aceasta ocazie, la fel cum nu au fost invitati nici cu ocazia vizitei precedente.

3. Din partea noastra li s-a transmis in repetate randuri, pe toate caile, incepand de acum doua luni, pe toate caile ca ne dorim sa ii cunoastem si sa avem un dialog.

4. Intre ProgramDDB si FC Dinamo 1948 a fost semnat un memorandum prin care clubul isi asuma obligatia de a nu negocia cu terti, fara ca boardul DDB sa fie informat.

Nu am activat clauzele acestui memorandum, pentru a nu bloca discutiile cu alti investitori, care pot fi o solutie benefica pentru Dinamo.

Dar dorim sa fie respectat acest memorandum inainte de a se lua decizii importante pentru viitorul clubului.

5. Dupa cum ati vazut, incercam sa va tinem la curent cu tot ce se intampla important in viata Clubului Dinamo.

Intrucat nu am avut ocazia sa ii cunoastem, nu va putem spune prea multe despre ei.

6. Am tinut sa facem aceste precizari, pentru ca, in cazul unui esec al negocierilor dintre Ionut Negoita si grupul spaniol, sa nu se acrediteze ideea ca suporterii au avut vreun amestec.

7. Va reamintim ca pozitia afirmata in mod public de catre noi este de deschidere fata de orice investitor serios, care ne va prezenta un proiect prin care se urmareste performanta.

8. Consideram ca in perioada aceasta, cel mai important capital al lui Dinamo sunt suporterii.

De aceea, credem ca trebuie sa se tina cont de ei, indiferent daca sunt actionari sau nu, dar cu atat mai mult cu cat acestia detin o parte importanta din club, iar Dinamo inca exista datorita lor.

9. Am fi bucurosi sa se materializeze aceasta tranzactie, doar in masura in care aceste persoane isi vor arata in mod cat se poate de transparent bunele intentii si capacitatea de a investi in FC Dinamo 1948.

Va multimim tuturor pentru incredere si va asiguram ca singurul nostru interes este BINELE LUI DINAMO.

Proiectul Socios continua, indiferent de deznodamantul acestor negocieri.

Inscrie-te si tu aici: www.programddb.ro

Costul cotizatiei este de 48€/an cu posibilitatea de a plati in 6 rate, adica 8€ (40 lei) la fiecare doua luni.