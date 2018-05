"Facem echipa care sa joace ca Barcelona! O sa fie o echipa de AUR!" Rasturnare de situatie! Anuntul de ultima ora al lui Becali

Becali e ambitionat de finalul nebun din play-off!

Vrea sa faca o noua echipa campioana la Steaua. Becali i-a transmis patronului din acte, Vasile Geambazi, ca are liber la investitii. Revolutia incepe cu Morutan.

"Morutan va face parte din echipa Steaua condusa de Vasi. Va fi echipa de aur. Vreau sa joace fotbal ca Barcelona, asa i-am zis lui Vasi. Sa terminam campionatul cu 10-15 puncte diferenta", a spus Becali la PRO X.

Becali nu renunta la Dica. Ar vrea sa-l pastreze antrenor pentru inca un sezon daca ia titlul in Liga 1.



"Cand am promis, toata viata m-am tinut de promisiune. Vasi trebuie sa continue ce am promis eu. Dica, daca ia campionatul, ramane la Steaua. Niciodata in viata mea nu am vorbit ipotetic. Nici nu gandesc, nimic. Eu mereu ma gandesc la bine! Dumnezeu iti da semne, nu-ti spune direct. Cred ca titlul va fi luat de noi. Imi stiu pacatul, greseala. Dumnezeu imi stie inima, el mi-a dat-o asa. Dumnezeu lucreaza prin oameni. Cand am luat bataie la Iasi, am dat slava Domnului. Am cerut ieri sa platim despagubiri doar pe un an. Matematic, conform legii, CSA nu poate sa ceara decat pe ultimii 3 ani prejudiciu. CSA nu facea fotbal, nu producea fotbal. Cum sa vanda ceva? Rapid a ajuns la 370 000 cu totul, marca + palmares.

Daca CFR ia bataie cu Astra, noua ne trebuie un egal. Trebuie sa facem astfel incat sa ramanem pe primul loc. Si la Iasi trebuia sa faca la fel Dica, sa spuna ca vrem un punct.

O sa invat chinezeste, sa va spun pe chineza. Cu Rednic nu m-am vazut, n-are cum sa minta sa spuna ca m-am vazut cu el. L-am vazut acum 7 ani. Cu Edi Iordanescu... nici cu el n-am vorbit. Credeti-ma, Dica ramane daca ia titlul! Asteptati doua saptamani si gata, o sa vedeti".