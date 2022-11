Explicațiile lui Cosmin Matei pentru faza controversată din finalul primei reprize a meciului Sepsi OSK - Petrolul

Ambele goluri ale gazdelor au fost marcate de atacantul venezuelean Mario Rondon (16', 56').

În minutele de final ale primei părți, Cosmin Matei a ajuns în situație bună de a marca, însă a ales să dea mingea în afara terenului, deoarece portarul oaspeților era căzut pe gazon. La final, mijlocașul și-a explicat gestul.

Matei: „Fotbalul te răsplătește!”

„Așa am simțit. A fost decizia mea... Consider că fotbalul te răsplătește dacă ești corect cu el și în această seară am câștigat și asta este tot ce contează.



Era probabil adrenalină (n.r. - l-a certat Bergodi în drum spre vestiare), dar la final lucrurile au ieșit exact cum ne-am propus”, a spus Cosmin Matei la finalul partidei cu Petrolul, scor 2-0.

Sepsi OSK a reuşit a doua victorie consecutivă, după 5-0 cu FC Argeş la Piteşti.

Petrolul venea după trei victorii consecutive în campionat.