Jocul a fost unul disputat, dar cu puţine ocazii la cele două porţi. Petrolul Ploiești e neînvinsă acasă în acest sezon, cu două victorii şi cinci egaluri. De cealaltă parte, CFR Cluj are o singură victorie în deplasare.



Potrivit LPF, a fost meciul cu numărul 1.000 pentru CFR Cluj pe prima scenă din România, o bornă atinsă de-a lungul timpului doar de alte 14 echipe.

Ce a declarat Dan Petrescu despre schimbarea lui Louis Munteanu

Louis Munteanu a început meciul din postura de rezervă, dar a fost introdus în minutul 46 în locul lui Peter Michael. Atacantul nu a încheiat meciul pe teren și a fost schimbat chiar în prelungirile partidei cu Andrei Artean, spre nemulțumirea sa.

"Se vede de ce Petrolul nu a pierdut acasă, echipă agresivă. Rezultatul e echitabil, nu era corect să câștige cineva. A fost un meci în care nu ne-am creat ocazii, asta și din cauza adversarului.

Louis nu o să joace următorul meci. S-a supărat, e încă tânăr. L-am văzut că șchiopătează, am crezut că este accidentat. Eu îl înțeleg, dar data viitoare ar trebui să fie mai atent. Până în ziua de astăzi nu am avut nicio problemă cu el. E normal să fie supărat, că el a intrat la pauză, dar nu am ce să-i fac. O să vorbesc cu el când ne potolim. E un băiat excelent, s-a antrenat, a vrut să joace de la început, dar eu știam că nu se poate", a declarat Dan Petrescu, la finalul partidei.