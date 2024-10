După 11 meciuri disputate de ardeleni în sezonul regulat, CFR Cluj a revendicat cinci victorii, trei rezultate de egalitate și trei înfrângeri, acumulând un total de 18 puncte până acum.



Pentru ardeleni urmează meciul cu Petrolul Ploiești de sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 21:00, în etapa #13 a SuperLigii României, pe stadionul ”Ilie Oană”.



Dan Petrescu anunță obiectivul CFR-ului: ”Trebuie să fim realiști”



Dan Petrescu, antrenorul echipei din Gruia, susține că principalul obiectiv este accederea în play-off și că nu se gândește, cel puțin momentan, la câștigarea titlului.



”Obiectivul la CFR mereu este primul loc, dar anul ăsta trebuie să fim mai realiști. Eu am mai zis, chiar dacă nu ne convine. Principalul obiectiv trebuie să fie intrarea în play-off, la ce jucători am pierdut, mă refer la cei plecați și la cei accidentați.



Campionatul e foarte greu, chiar nu am nicio idee cine va fi în play-off”, a spus Dan Petrescu.



Despre jocul cu Petrolul, Petrescu a precizat că va fi un meci greu pentru gruparea sa și speră la o reacție pozitivă, în ciuda faptului că se confruntă cu câteva probleme de lot.



”Petrolul e o surpriză plăcută a acestui start de campionat. Se știa că are probleme cu banii și parcă nu mergea nimic bine. Dar a venit și un antrenor nou, care a organizat bine echipa. A adus câțiva jucători buni. Are un sistem de joc bun. Mi se pare că e ceva incredibil ce face Petrolul în campionatul nostru. Are un parcurs foarte bun până acum.



Sunt convins că va fi un meci foarte greu pentru noi.



Important e să avem o reacție pozitivă. Să dăm mai mult. Toți să facem asta. Clar că sunt în continuare accidentări sau cartonașele astea care ne dau un pic în spate. Când nu ai jucătorii cei mai buni... Încă nu am reușit să am lotul la dispoziție și asta ne dă un pic în spate”, a spus Dan Petrescu în cadrul unei conferințe de praesă.