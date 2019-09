"Exista oferte!" Vestea pe care fanii FCSB-ului NU voiau sa o auda! Unul dintre cei mai buni jucatori din lotul Vintila ar putea pleca in IARNA! Anuntul momentului

Un jucator de baza de la FCSB ar putea sa ii paraseasca pe ros-albastri.

FCSB va juca in aceasta seara impotriva celor de la CFR Cluj pe Arena Nationala. Ros-albastri vin dupa doua victorii consecutive in campionat, impotriva celor de la Viitorul si Craiova. Florin Tanase, jucator de baza la FCSB, ar putea pleca in iarna de la ros-albastri, iar anuntul a fost facut de Ioan Becali.

"Existe oferte din America pentru Tanase. Vedem in iarna daca patronul il va lasa sa plece. Oferta e de 7-8 milioane de euro.

Sa vedem ce va fi. Deocamdata sunt doar tatonari. Sa vedem oferta concreta si vom vedea ce decide Gigi. Mai intai sa duca Tanase echipa in primele sase echipe din Liga 1 si vedem dupa ce va fi", a declarat Ioan Becali la Digisport.

3 milioane este cota de piata a lui Tanase pe transfermarkt.com si a mai jucat in cariera pentru Viitorul, echipa de la care a venit la FCSB in schimbul a 1,50 de milioane de euro in 2016.