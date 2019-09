FCSB - CFR CLUJ | Acuzat ca varsa tot la patron, Tanase a reactionat: "Nu e adevarat, nu l-am sunat niciodata pe Gigi Becali!" Ce spune atacantul dupa dezvaluirile lui Bogdan Andone

FCSB si CFR Cluj se vor duela in derbyul etapei a 10-a pe National Arena. Meciul e programat duminica seara, de la 20:30.

Bogdan Andone, fostul antrenor al FCSB-ului, a spus intr-un interviu ca un fotbalist din vestiarul echipei vorbea des cu patronul la telefon, iar el i-a cerut sa nu o mai faca. In trecut, Gigi Becali a recunoscut ca are discutii dese cu Florin Tanase.

Florin Tanase: "Nu l-am sunat niciodata pe patron! Nici nu am mai vorbit cu dansul de ceva vreme"

Florin Tanase a vorbit in cadrul unei conferinte de presa inaintea meciului cu CFR Cluj. El a negat faptul ca ar fi "sifonat" la Gigi Becali ce se intampla in vestiar.

"E un meci foarte important pentru noi, trebuie sa obtinem cele 3 puncte. In primul rand pentru a ajunge pe un loc de Play Off, apoi pentru a mai spera la titlu.

Dupa primele 30 de minute, nu credeam ca CFR poate sa o bata pe Lazio. Dar au dovedit ca au o echipa foarte puternica si unita, cu un antrenor foarte bun.

Nu e un avantaj pentru noi ca schimba Dan Petrescu in primul 11, pentru ca o sa bage jucatori odihniti. Ei au un lot si calitativ, si cantitativ.

Ne-am mai linistit, acum jucam din nou in Bucuresti si sper ca maine sa vina un numar cat mai mare de suporteri si sa ne sustina.

Ne-ar fi placut sa jucam din 3 in 3 zile. Orice fotbalist vrea sa joace cat mai multe meciuri, pentru ca nu se compara un antrenament cu un meci. Din pacate e al doilea an cand ratam grupele europene.

Ne covine mai mult sa jucam cu echipe care ies la joc.

Nu-mi aduc aminte sa imi fi spus Bogdan Andone sa nu mai vorbesc cu patronul. Am vazut si eu ce s-a scris. Eu nu l-am sunat niciodata pe domnul Becali, puteti sa il intrebati. In ultima perioada oricum nu am mai vorbit", a spus Florin Tanase.