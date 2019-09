FCSB - CFR CLUJ LIVE 20:30 | Ros-albastrii VOR neaparat victoria! CFR baga rezervele! Echipele probabile

FCSB - CFR Cluj este astazi de la ora 20:30, pe www.sport.ro si pe facebook sport.ro in format livetext.

FCSB va disputa in aceasta sera derby-ul cu CFR Cluj pe Arena Nationala de la ora 20:30, iar ros-albastri se astepta la cel putin 20 de mii de fani in tribune pentru cel mai important meci al sezonului. Echipa antrenata de Bogdan Vintila vine dupa un succes la Craiova, scor 1-0, dupa golul marcat de Tsoumou pe finalul partidei.

De partea cealalta, CFR Cluj a obtinut o victorie miraculoasa in Europa League in fata celor de la Lazio, scor 2-1 dupa ce lazialii au condus cu 1-0. In campionat, etapa trecuta CFR s-a impus cu 5-0 pe teren propriu in fata celor de la Voluntari si este liderul campionatului in acest moment, la 10 puncte distanta de adversara din aceasta seara, care se afla pe locul 10.

Ultimul meci disputat intre cele doua pe Arena Nationala s-a incheiat cu victoria celor de la FCSB, scor 1-0, dupa un gol magnific marcat de Teixiera, jucator care nu se mai afla la ros-albastri in acest moment. Acea partida a contat doar pentru palmares, intrucat CFR era deja campioana Romaniei.

Vintila: "Suntem pregatiti!"



Antrenorul celor de la FCSB spune ca echipa sa este pregatita pentru aceasta partida si spera sa obtina cele 3 puncte in aceasta seara.

"Este o alta partida importanta pentru echipa noastra si consider ca suntem pregatiti pentru a aborda acest joc la victorie, lotul este complet, am la dispozitie toti jucatorii pentru acest joc. Usor, usor incep sa apara noii jucatori la antrenament.

Nu vreau sa obtin impotriva antrenorilor, eu vreau ca echipa mea sa castige, vrem sa adunam puncte si sa mergem cat mai sus in clasament. Este posibil orice, au un lot numeros, jucatori experimentati. Multe puncte sunt si acum distanta, dar usor, usor incercam sa adunam puncte. Meciul cu CFR e cel mai important.

Echipa eu am hotarat-o pentru acest meci. Gnohere este pe drumul cel bun. Nu e cu trecut cantarul, asa cum v-am spus si data trecuta e mult mai usor sa te apropii de greutatea optima. A muncit mult, se vede, a mai slabit, il urmarim in continuare. Conjuctura a facut ca FCSB sa se afle pe un asemenea loc, loturile sunt egale, cu un plus pentru noi.

Ne bucuram ca jucam pe Arena Nationala, sunt sigur ca vor veni multi spectatori, am incredere ca vor veni multi. Jocul echipei iti aduce suporteri. Nu cred ca s-au saturat de FCSB. Trebuie sa jucam fotbal, sa avem rezultate, sa urcam in clasament si vor veni suporterii.

Man s-a antrenat cu noi toata saptamana, Nedelcu si cu Filip mai au ceva de recuperat, dar Man s-a antrenat cu noi, e posiibil sa apara meciurile urmatoare. Momcilovic s-a antrenat normal ultimele doua antrenamente, a facut 100%, e pe drumul cel bun. Asa o putere, o forta si o ambitie, bravo lui.

Ambitia cu care au jucat, au jucat pana la finalul meciului, nu au cedat cu Lazio. Ar fi fost frumos sa fi jucat si noi in Europa. Nu stiu daca e un avantaj, au lot mare, poate sa faca doua echipe oricand.

Vintila :"Avem un lot mai bun!"



Bogdan Vintila nu se sperie de CFR si spune ca FCSB are un lot mai bun decat al celor de la CFR .

"Indiferent ce jucatori va baga CFR, sunt jucatori buni cu experienta. 32 de jucatori din ce stiu eu, un lot numeros, poate sa bata pe oricine, jocul ramane acelasi. Eu spun ca lotul nostru e mai bun, pentru ca avem jucatori tineri de perspectiva si valorosi", a spus Vintila la conferinta de presa de dinaintea partidei.

Florin Tanase: "Trebuie sa obtinem cele 3 puncte!"



Tanase a spus la conferinta de presa ca este necesar ca FCSB sa obtina victoria in aceasta seara, pentru a ajunge pe un loc de play-off.

"Este un meci foarte important pentru noi. Trebuie sa obtinem cele 3 puncte, in primul rand pentru a ajunge pe un loc de play-off, iar dupa pentru a mai spera la titlu. Dupa primele 30 de minute nu ma asteptam sa castige CFR cu Lazio, dar au dovedit ca au echipa foarte puternica, unita, cu un antrenor foarte bun si asta s-a vazut in repreiza a doua.

Nu cred ca e un avantaj daca Dan Petrescu va introduce alti jucatori fata de cei din meciul cu Lazio pentru ca sunt odihniti daca ii vor schimba pe cei care au jucat joi. Ei au un lot foarte numeros si valoros.

Pot sa spun ca ne-am linisit, la inceput am fost numai pe drumuri, Pitesti, Giurgiu, acum suntem acasa, jucam in Bucuresti, iar maine seara sper sa vina un numar cat mai mare de suporteri sa ne sustina si sa ii facem fericiti.

Noi suntem obisnuiti sa jucam pe Arena Nationala, este stadionul nostru, si cu siguranta este foarte important pentru noi.Nu e mai usor pentru noi ca avem mai putine meciuri, ne-ar fi placut sa jucam din 3 in 3 zile, orice fotbalist vrea sa joace cat mai multe meciuri, din pacate este al doilea an in care nu jucam din 3 in 3 zile, dar sper ca la anul sa o facem.

Te motivezi cand joci cu echipe bune si ele ies la joc altfel decurge meciul si noua ne convine mai mult sa jucam cu echipe care ies la joc", a spus Tanase la conferinta de presa.

Florin Tanase: "In ultima perioada nu am mai vorbit cu domnul Becali!"



Florin Tanase a vorbit si despre obiceiul lui Gigi Becali, de a dicta schimbarile la FCSB si de a hotari tot ceea se intampla la club.

Eu niciodata nu l-am sunat pe domnul Becali. Da, in ultima perioada nu am mai vorbit cu patronul. Nu e normal la orice club, la orice club mare nu cred ca se intampla astfel de lucruri, dar in acelasi timp cred ca discutii sunt la aproape toate cluburile, despre jucatori, a mai spus Tanase.

Partida din aceasta seara va fi arbitrata de Ovidiu Hategan, cel mai bine cotat arbitru din Romania. Acesta va fi ajutat de Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe la cele doua tuse si Iulian Dima, arbitru de rezerva.

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, Ovidiu Hategan a incercat sa se fereasca de aceasta delegare, dar CCA l-a trimis oricum la derby.

El a arbitrat CFR - FCSB si in aprilie 2018, cand a avut o prestatie slaba si a acordat eronat un penalty pentru CFR. El i-a eliminat apoi pe Peteleu si Pintilii, pe ultimul dintre ei foarte usor.

"Se stiu legaturile de pe vremuri, Hategan abia a asteptat sa dea penalty! Nu mai sunt corupti arbitrii, doar ca pe unii ii prinde trecutul din urma si nu au ce face", spunea Becali la acea vreme.

Echipele probabile:

FCSB: Balgradean-Cretu, Cristea, Planic, Pantiru-Oaida, Pintilii, Tanase-Popa, Tsoumou-Coman

CFR: Arlauskis-Susic, Burca, Cestor, Peteleu-Itu, Hoban, Golofca-Costache, Traore, Pereira