EXCLUSIV | „Ne asumăm asta când promovăm tineri!” Marica sare în apărarea lui Aioani după gafa comisă! Ce a remarcat

Farul a pierdut meciul din deplasare cu CFR Cluj, 0-1.

Farul a înregistrat prima înfrângere din noul sezon, după două remize și două victorii. Echipa lui Gică Hagi a încasat astfel și primul său gol în Liga 1, înscris de Gabriel Debeljuh după o gafă mare a lui Aioani.

Balonul șutat de Manea din afara careului a sărit din tânărul portar, iar atacantul ardelenilor a profitat de situație pentru a deschide scorul.

Ciprian Marica a vorbit despre meciul de aseară, dar și despre eroarea lui Aioani. Acționarul constănțenilor i-a luat apărarea portarului, remarcând modul în care nu s-a lăsat afectat de eroarea făcută.

„Cred că am fost egalii lor, cu puțin mai multă șansă, am fi reușit să scoatem un egal. Nu am reușit, dar mă bucură că nu este o diferență mare, avem jucători tineri, dar buni.

Vorbim de un jucător tânăr, cu calități desăvârșite, și în cazul lui se pot întâmpla astfel de erori. Când promovăm tineri, ne asumăm că pot apărea și astfel de greșeli. După eroarea aia nu și-a pierdut moralul, a oferit siguranță echipei, ceea ce face un jucător mare”, a spus Ciprian Maria la PRO X.