„Nu vine de la mine asta!” Șumudică, reacție după victoria obținută cu Farul! Care e starea jucătorilor săi 

CFR Cluj a bifat cinci victorii în cinci meciuri în acest sezon.

Campioana României este pe primul loc în clasament, cu maximum de puncte după primele cinci etape. CFR Cluj a jucat pe teren propriu cu Farul, echipă care nu încasase gol până în această etapă. Debeljuh a înscris singurul gol al meciului, aducându-i cele trei puncte lui Marius Șumudică, înainte de meciul cu Steaua Roșie Belgrad din playoff-ul Europa League.

„Țin să îmi felicit jucătorii, este victoria lor, nici nu știu dacă pot să mă bucur, nu mi-a trecut încă supărarea de la ce s-a întâmplat la Berna. Nu mi-a fost ușor să pregătesc echipa după acel eșec pentru un meci la două zile distanță. Jucătorii au demonstrat că au caracter, nu e ușor să ții montat un vestiar compus din 25 de persoane și să schimbi din 3 în 3 zile, am jucat practic cu doi din cei care au jucat la Berna.

Nu voi uita niciodată ce mi-a spus un antrenor mare: „De multe ori, mai importanți sunt cei care nu joacă și cei care îi ajută pe ceilalți să se antreneze și să fie la capacitate bună”. Nu e ușor să ai cinci din cinci, nu știu de când nu s-a mai făcut o astfel de performanță.

Steaua Roșie a reușit să își amâne meciul, noi am jucat iar, noi am avut probleme, e inevitabil întâlnind o echipă care joacă un fotbal bun. O echipă care joacă la săptămână, are o medie de vârstă mai mică decât noi.

Ne-am retras în a doua repriză puțin, asta nu vine de la mine, probabil în subconștient, jucătorul vrea să conserve rezultatul.

Prima repriză, cred că este cea mai bună a CFR ului cu Șumudică la timonă, acțiunile și traseele au fost extrem de bine lucrate. Pe final, putea să ne coste, au avut și ei două situații de gol, dar nu era just rezultatul, ținând cont numărul de ocazii avute. În prima repriză, jucătorii mei au făcut un joc fantastic”, a spus la final Șumudică.

CFR, probleme cu accidentările pentru meciul din Europa League?!



Întrebat despre jucătorii care s-au accidentat, antrenorul a explicat care este situația fotbaliștlor săi și a dezvăluit că singurul lucru la care se gândește este să își recupereze jucătorii.

„Am înțeles că Chipciu are o entorsă, l-am pierdut, la gleznă. Petrila are o lovitură în coaste, sunt cele mai grele, foarte dureroase, te doare și când tușești. În cariera mea de fotbalist m-am întâlnit cu astfel de probleme. Am pierdut jucători, dar vom vedea pe ce ne putem baza, dacă vom avea aceeași atitudine ca astăzi, vom avea șansa noastră cu Steaua Roșie.

Nu știu echipa de la Belgrad acum, trebuie să evaluez ce s-a întâmplat. Eu nu aplaud un jucător mai mult sau cu o frenezie mai deosebită față de ceilalți. Eu încerc să fiu echidistant, e jucătorul care a marcat, și-a făcut treaba de fiecare dată. Am pupat toți jucătorii care au ieșit, ăsta sunt eu. Nu fac diferențe între jucători.

Să îmi recuperez cât mai repede jucătorii din punct de vedere fizic, și să ne jucăm șansa. De ce să îmi fie frică? Nu mi-a fost niciodată frică. I-am scos pe West Ham, ei au jucat cu toată echipa, nu cum se vehicula la momentul respectiv. Am jucat pe stadionul Olimpic, au inaugurat stadionul la Londra cu 70 000 de spectatori în tribună. Mergem să jucăm, am încredere în jucătorii mei, în grupul pe care îl conduc și sunt convins că vom da tot ce e mai bun.

Dacă Steaua Roșie e o echipă superioară și mai bună decât noi, vom vedea după această dublă”, a concluzionat tehnicianul.