EXCLUSIV | Un antrenor de pe lista CFR-ului anunta ca nu e disponibil: "Sincer, nu m-as duce acum!"

Apele sunt inca tulburi la Cluj, CFR-ul fiind aproape de a doua schimbare de antrenor in decurs de o luna.

Eliminati rusinos din Europa de catre luxemburghezii de la Dudelange si invinsi in ultima etapa si de Viitorul, clujenii de la CFR si-ar putea schimba antrenorul. Toni Conceicao este pe fara. Pe lista numelor posibililor inlocuitori a aparut si cel al fostului international Ionel Ganea.

Ganea a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, spunand ca nu crede ca e momentul sa mearga la Cluj.

"Eu am fost la Cluj in calitate de invitat, nu am avut nici o discutie pe tema preluarii echipei. Baiatul meu e acolo, am fost sa-l vad.

Asa cum a spus si domnul presedinte Muresan, cel mai in masura sa decida soarta clubului este patronul. Eu nu am avut niciun fel discutie cu el. Iar acum, sincer, nu as accepta sa merg la CFR.



Sunt alti antrenori acolo care, sa zic asa, sunt interesati si cu ei s-a vorbit mai mult.

Eu stiu doar ce a aparut in ziare.

Nu ma sperie situatia de la CFR neaparat, dar in momentul asta e dificil si numai jucatorii pot redresa situatia. Asta daca vor fi uniti", a spus Ionel Ganea.

Fostul atacant a vorbit si despre meciurile Romaniei din Nationa League, cu Muntenegru si Serbia, care vor fi vineri si luni, de la 21:45, la ProTV.



"Urmeaza doua meciuri deosebit de importante, mai ales in contextul in care nu avem nicio echipa de club in Europa. Lumea trebuie sa se orienteze catre nationala, trebuie sa facem performanta acolo.

Toti tinerii convocati la nationala au o forma buna, si Baluta, si Dragus", a adaugat Ionel Ganea.