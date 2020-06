Reactia FURIOASA a lui Negoita dupa ce s-a scris ca a cheltuit banii primiti de la spanioli: "E o cretinatate!" Ce se intampla cu negocierile

Situatia de la Dinamo este din ce in ce mai incerta, iar ultimele zvonuri l-au infuriat pe Ionut Negoita.

Jucatorii lui Dinamo au refuzat sa joace amicalul de ieri cu Voluntari din cauza ca nu si-au primit salariile, iar asta a dus la un nou scandal.

Ionut Negoita a vorbit in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" si a negat zvonurile aparute in Gazeta Sporturilor conform carora spaniolii ar fi virat banii deja in conturile clubului, iar acesta i-ar fi cheltuit.

"Ce s-a intamplat ieri, ce as putea sa va spun, partial sa zic ca ar putea avea dreptate, dar totusi sunt dezamagit de multe chestiuni. Da, ok, nu ne-am primit banii, avem restante. Nu e adevarat ca nu si-ar fi primit pe anul asta, din cate stiu ianuarie e platit.

Sunt proprietarul ca nu am de ales, eu nu mai sunt proprietarul echipei de mult. Nu mai sunt la curent cu ce se intampla. Nu vad de ce as ramane captiv din obligatie sau cu sila. Le-am spus ca fac tot ce pot sa se ia licenta, le-am zis si suporterilor.

As vrea sa dezmint, am vazut o cretinatate cum ca ar fi intrat vineri cei 500 000 din intelegerea cu spaniolii, nu au intrat banii. A fost facuta promisiunea catre jucatori ca vor primi banii saptamana trecuta, pentru ca se miza ca intra banii de la spanioli, ori suporterii aveau stransi 150 000 din ele", a declarat Ionut Negoita la PRO X.

Care este stadiul negocierilor cu investitorii spanioli

Patronul lui Dinamo a vorbit si despre negocierile cu spaniolii si stadiul acestora, si a dezvaluit ca nu poate discuta mai multe detalii.

"S-a facut un contract care a fost girat si de LPF prin care se garanta returnarea sumei de 500 000 in cazul in care nu se realiza tranzactia. Din acei bani trebuia platite salariile jucatorilor.

Nu pot sa discut prea multe ca nu se poate, sunt niste clauze de confidentialitate. Cei despre care vorbim ii stim, sunt potenti si financiar si din punct de vedere al cunostinelor si cine isi permite sa dea 500 000 cu titlul de imprumut spune mult despre potentialul cumparatorilor", a spus Negoita.