EXCLUSIV | Spaniolii sunt datori la Negoita caruia i-au oferit tot promisiuni! Fostul actionar a vorbit la telefon cu Cortacero dupa incidentul cu fanii! "M-a sunat seara!"

Fostul actionar al lui Dinamo, Ionut Negoita, a decis sa vorbeasca dupa foarte multa vreme despre situatia actuala a clubului.

Negoita le-a raspuns criticilor care spuneau ca inca este patron la Dinamo, declarand ca a vandut toate actiunile clubului si ca se bucura ca nu mai este implicat in fotbal. De asemenea, fostul actionar a declarat ca spaniolii au datorii fata de el pentru neplata unor birouri pe care actuala conducere le-a inchiriat.

"Am invatat ca nu am ce cauta in fotbal. S-a reconformat proverbul romanesc: 'Nu intra in troaca ca te mananca porcii'. Fotbalul este ca un iceberg, se vede foarte putin fata de ce e in realitate. A fost o experienta in care am avut foarte multe de invatat, o experienta perdanta.

Lucrurile sunt evidente, sunt clare, nu avem ce discuta. Am predat cu subiect si predicat de la actiuni la contabilitate. Intr-adevar, am mai lasat o pasuire pe partea de birouri, am tot sperat... am inteles ca era o discutie cu Marica. Le vom transa, in principiu era finalul anului ca termen maximal, dar vedem daca ii mai putem lasa o luna.

Nu s-a platit chirie, aici au fost promisiuni si atat. Am facut acest lucru pentru Dinamo, vin sarbatorile si am tot sperat. Poate vin cele cinci milioane din majorarea de capital si ni se plateste si noua chiria. In principiu ar trebui sa se mute oricum", a declarat Ionut Negoita in exclusivitate pentru Pro TV si wwww.sport.ro

Fostul actionar a declarat ca Pablo Cortacero l-a sunat in seara in care a avut incidentul cu fanii lui Dinamo: "M-a sunat atunci seara sa-mi explice despre incidentul respectiv si atat."