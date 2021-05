BREAKING NEWS | Incident la fiesta fanilor craioveni! Un suporter a fost luat de jandarmi! Ce s-a intamplat 

Suporterii CSU Craiova s-au adunat astazi in fata universitatii din oras pentru a sarbatori cucerirea Cupei Romaniei.

Intalnirea cu jucatorii lui Marinos Ouzounidis a fost programata la ora 13:30. De la ora 14:00, si fanii FCU Craiova au iesit pe strazi pentru a sarbatori promovarea favoritilor lor in Liga 1. Acestia au iesit in centrul vechi al orasului, care este in zona universitatii, existand astfel riscul ca cele doua galerii sa se intersecteze.

Fortele de ordine au fost, insa, la fata locului si au reusit sa evite confruntarile intre suporterii celor doua echipe craiovene.

Conform informatiilor www.sport.ro, unul dintre fani a fost ridicat de jandarmi dupa ce a incercat sa disturbe buna desfasurare a evenimentelor.

Potrivit reprezentantilor fortelor de ordine, in urma evenimentelor din oras, oamenii legii au dat 5 contraventii pentru tulburarea ordinii publice si pentru provocare.