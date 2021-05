Raspunsul lui Valentin Gheorghe cand a fost intrebat daca a negociat cu Craiova! Ce a spus dupa infrangerea din finala Cupei

Astra a pierdut finala Cupei Romaniei, la doar cateva zile dupa ce a retrogradat direct!

Craiova s-a impus cu 3-2 pe 'Ilie Oana' in finala Cupei Romaniei, iar sezonul se incheie cum nu se putea mai rau pentru Astra Giurgiu.

Valentin Gheorghe a fost jucatorul care a pus cel mai mult pericol oltenilor, iar la final a fost numit 'omul meciului', in ciuda faptului ca nu a reusit sa inscrie. Gheorghe este unul dintre jucatorii importanti si de perspectiva din lotul Astrei, iar la finalul meciului a recunoscut ca nu stie ce se va intampla pe viitor.

Mai multi jucatori ai giurgiuvenilor si-au anuntat intentia de a pleca dupa ce echipa a retrogradat.

Intrebat daca a negociat cu Craiova, Gheorghe a oferit un raspuns evaziv.

"Cred ca a fost o finala frumoasa, cu doua echipe care si-au dorit clar trofeul. Din pacate pentru noi, acesta a fost deznodamantul finalei, ei au castigat, asta este. In ultima perioada, chiar daca nu am facut meciuri bune, am pierdut doar in minutul 90. Asa este la fotbal, speram sa fie mai bine pe viitor, vom vedea ce se va intampla.

Asteptam si noi vesti din partea conducerii, vom vedea ce se va intampla cu echipa, cu noi, jucatorii. Am fost cu o mana pe Cupa, dar de asta e frumoasa Cupa Romaniei, ca este foarte imprevizibila. Chiar nu stiu ce se intampla, ce decizie va lua conducerea. Sper sa ajungem la un anumit acord, nu stiu.

Nu stiu ce sa zic, vom vedea ce se va intampla. Nu pot sa zic ca merg la Craiova sau in alta parte. Suntem suparati ca nu terminam anul cu aceasta Cupa. Am aratat ca suntem o echipa care se poate bate cu oricine.

Daca as ajunge la o echipa de top din Romania sau din strainatate, e cu atat mai bine pentru mine. Dar nu vreau sa vorbesc acum ca nu e nimic clar, nu e nimic sigur", a spus Valentin Gheorghe la finalul meciului.