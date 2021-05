Nebunie in Banie! FCU Craiova a primit trofeul in Liga 2, iar sute de suporteri s-au strans la stadion! Ce a spus Trica despre viitorul sau

FCU Craiova a incheiat sezonul lider si a primit trofeul mult visat.

Echipa lui Eugen Trica a sarbatorit promovarea dupa meciul cu Calarasi, cand a primit si trofeul de campioana in Liga 2. Jucatorii au mers sa sarbatoreasca alaturi de fani, care s-au strans intr-un numar extrem de mare la Oblemenco si au inceput sa cante si impotriva viitoarelor rivale din prima Liga, precum Dinamo.

La finalul meciului, Trica a vorbit despre performanta reusita si le-a multumit fanilor pentru tot sprijinul oferit. Tototdata, antrenorul a dezvaluit ca inca nu a luat o decizie in privinta viitorului sau, iar situatia sa este incerta din cauza ca nu a primit nicio veste din partea conducerii.

"Pentru momentele astea te nasti, pentru momentele astea te apuci de fotbal si apoi de antrenorat. Sa te poti bucura la final cu suporterii. Au fost momente foarte dificile, despre asta discutam cu baietii la sedinta tehnica inainte de meci. Le spuneam ca am trecut prin momente dificile, am suferit in multe momente.

Le multumesc mult, stiu ca ma sustin tot timpul. Au avut un aport mare, inca de acum doi ani, ei m-au adus la echipa, a fost acea despartire neplacuta, s-a facut o pauza, dar oamenii de aici m-au readus la echipa.

Va fi totul fair play, o atmosfera senzationala in tribune, se va juca spectaculos si pe teren. Lumea la asta se asteapta.

Deocamdata situatia mea este incerta, inca nu am discutat aspectul acesta, stiti foarte bine ca intelegerea mea este pana pe data de 15. Deocamdata conducerea nu mi-a transmis nimic, am mai avut un meci. Sa vedem ce se va intampla de maine incolo. Ne bucuram cu suporterii, vedem ce se va intampla de maine inainte", a spus Trica la finalul meciului.