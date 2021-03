EXCLUSIV | Lucescu, aproape sa PLANGA la momentul de reculegere dinaintea meciului cu Dinamo! A fost premiat de Multescu. Fanii din DDB au strans aproape 260 000 de euro!

Dinamo a fost chemata de Lucescu la Kiev pentru a intalni liderul din Ucraina intr-un meci amical.

'Cainii' au primit acceptul de a scoate la vanzare bilete virtuale pentru jocul disputat in complexul Dinam din Kiev. Au fost scoase pe piata 70 000 de tichete, ros-albii reusit sa vanda peste 45 000. In total, cu tot cu tricourile vandute inaintea meciului, s-au adunat aproape 260 000 in conturile DDB. Banii vor ajuta la plata licentei de Liga 1 pentru sezonul urmator.

Meciul a avut conexiuni speciale pentru Lucescu. Romanul a primit de la Gigi Multescu un fanion cu insemnele clubului la care a activat atat ca jucator, cat si ca antrenor. Lucescu aproape ca a plans la momentul de reculegere tinut inainte de startul jocului. A fost surprins de camere vizibil emotionat, la marginea terenului.

Jucatorii celor doua echipe au stat impreuna la poza dinaintea meciului. Dinamovistii de la bucuresti au purtat hanoracele DDB si au avut cu ei un banner prin care ii incurajau pe fanii care inca nu au facut-o sa intre in DDB.