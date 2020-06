ANALIZA | Chinta roiala pentru alegerile LPF! Cei cinci care ii pot lua locul lui Gino Iorgulescu la conducerea Ligii

Alegerile pentru pentru sefia LPF vor avea loc in 2022, dar se pot organiza mai devreme, daca Gino Iorgulescu renunta intempestiv la functie.

In octombrie 2017, Gino Iorgulescu a castigat al doilea sau mandat ca presedinte al LPF, invingandu-l la vot pe Sorin Dragoi, reprezentantul ACS Poli Timisoara, cu un zdrobitor 13-1, intr-un scrutin care s-a dovedit o simpla formalitate. Insa, in ultimii ani, relatia lui Iorgulescu cu FRF s-a degradat mult, sprijinul sau politic, atat de blamat de contracandidati, pare ca s-a erodat substantial, iar rivalii acuza aparitia unor probleme de sanatate si a unora personale, printre care si accidentul provocat de fiul sau, din cauza caruia acesta este dat in urmarire internationala, pentru tot mai rarele si modestele sale aparitii publice.

Acesta va fi ultimul mandat al lui Iorgulescu, deoarece, conform modificarilor suvenite in regulament, o persoana nu va putea avea mai mult de doua perioade petrecute la sefia LPF. In conditiile actuale, in care se stie ca fostul fundas al echipei nationale, ajuns la 64 de ani, nu va mai fi in carti, in 2022, la urmatoarele alegeri, se va da o lupta dura pentru conducerea Ligii. Mizele sunt mari, de la calendarul meciurilor din Liga 1 si postul de prim-vicepresedinte al FRF (care ii revine sefului LPF si vine la pachet cu locul in Comitetul Executiv si in Comitetul de Urgenta al FRF), pana la negocierea contractelor de sponsorizare si a celor pentru drepturile tv, dar si firma care va intermedia transmiterea meciurilor sau comisioanele legale pe care LPF si aceasta companie sunt indreptatite sa le ceara. Drepturile TV pentru Liga 1 s-au vandut, in aprilie 2019, pe o perioada de 5 sezoane (2019-2024), pentru 28 milioane de euro plus TVA pe stagiune, intermediar intre LPF si televiziuni fiind EAD.RO Interactive SRL.

CEI CINCI POSIBILI CANDIDATI PENTRU SEFIA LPF:

JUSTIN STEFAN (38 ani)

Actualul Secretar General al LPF este cel care a dus greul in cele doua mandate ale lui Gino Iorgulescu. Nevoit de absenta publica si de lipsa de carisma a sefului sau, Stefan a fost cel care a tinut legatura cu presa si cu cluburile si a incercat sa scoata institutia din clinciurile cu FRF si cu contestatarii externi. Absolvent de drept, cu master in Dreptul Afacerilor si doctorand in cadrul Institutului de Cercetari al Academiei Romaniei, Justin Stefan a devenit, in 2006, la doar 25 de ani, consilierul personal pe probleme juridice al presedintelui FRF, Mircea Sandu, fiind primul avocat din Romania specializat in dreptul sportului. Ulterior, a reprezentat interesele mai multor cluburi de fotbal din Liga I, a colaborat cu multi sportivi de performanta, cu antrenori si cu impresari, negociind si finalizand cu suscces contracte de zeci de milioane de euro. In 2011, a devenit membru in Consiliul de Administratie al FCSB, iar din 2013 detine functia de Secretar General al Ligii Profesioniste de Fotbal. O persoana aplecata spre rezolvarea rapida si logica a problemelor, el ar putea fi alesul unei bune parti a cluburilor din Liga 1, care sunt multumiti de situatia actuala.

CIPRIAN PARASCHIV (45 ani)

Fost fotbalist si capitan la Poli Iasi, Paraschiv a condus mai multi ani Directia Judeteana pentru Tineret si Sport Iasi, este profesor la catedra de Educatie Fizica din cadrul Universitatii de Medicina din Iasi, si-a sustinut doctoratul in marketing sportiv si a publicat o carte despre brandul sportiv. De asemenea, a fost reprezentant al Romaniei la Comisia Europeana, coordonator al Regiunii Moldova pe tineret si sport (5 judete), consilier al ministrului Monica Iacob-Ridzi si a facut parte din Comisia pentru Futsal si Fotbal pe Plaja a UEFA. Incepand cu martie 2014, el a facut parte din echipa lui Razvan Burleanu, conducand Biroul pentru Dezvoltare Fotbalistica, avand ca obiectiv principal dezvoltarea fotbalului feminin, a celui juvenil, a futsalului, a fotbalului pe plaja, fotbalului amator si a fotbalului de timp liber. In ianuarie 2020, a parasit postul din cadrul FRF pentru a deveni presedinte la Poli Iasi, acolo unde a inceput deja sa implementeze finantarea din surse multiple, noi proceduri de marketing si comunicare si vrea sa grabeasca, cu ajutorul Primariei, constructia noului stadion. Mutarea sa surprinzatoare a fost considerata de multi ca un semn ca vrea sa candideze la presedintia LPF, pentru a putea implementa masuri de reforma cerute insistent, in ultimii ani, de fostii colaboratori din cadrul FRF, dar ramase fara raspuns din partea LPF. Prima confruntare cu actuala conducere si Justin Stefan a fost pe tema anularii meciurilor din play-out, dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus, el avand acordul a sase cluburi sa inainteze propunerea catre LPF, care a respins-o categoric.

GICA POPESCU (52 ani)

Fostul capitan al echipei nationale (115 selectii si 16 goluri) si component al „Generatiei de Aur”, Popescu a jucat ca fundas central si inchizator la Universitatea Craiova, Steaua, PSV Eindhoven, Tottenham, Barcelona, Galatasaray, Lecce, Dinamo si Hannover. De doua ori candidat la presedintia FRF, el a fost invins prima data de Mircea Sandu, apoi a fost condamnat, pe 4 martie 2014, la 3 ani, 1 luna si 10 zile de inchisoare cu executare in „Dosarul Transferurilor”, pentru evaziune fiscala si spalare de bani, cu doar o zi inaintea alegerilor castigate de Razvan Burleanu. Eliberat din inchisoare, in august 2015, „Baciul” a devenit, ulterior, consilier personal (transformat la cerere in consilier onorific) pe probleme de sport al prim-ministrului si se ocupa de organizarea Campionatului European din 2020, ocupand aceasta functie in mandatele lui Mihai Tudose, Viorica Dancila si Ludovic Orban. In mai 2019, el a acceptat oferta lui Gica Hagi, cumnatul si fostul sau coechipier de la echipa nationala, Steaua, Barcelona si Galatasaray, pentru a deveni presedintele clubului Viitorul Constanta. Reabilitat deja din punct de vedere juridic, el ar putea deveni unul dintre cei mai puternici candidati la viitorele alegeri LPF, mai ales ca activeaza in anticamera puterii politice si pare sa reuseasca sa isi refaca, incet dar sigur, imaginea dupa condamnarea din "Dosarul Transferurilor".

ANA MARIA PRODAN (47 ani)

Fosta jurnalista, vedeta de televiziune, presedinta sau manager general de club (CS Buftea, FC Snagov, „U” Cluj, Gloria Bistrita si Concordia Chiajna), unul dintre cei mai cunoscuti si puternici agenti de jucatori din Romania, sotie de antrenor de fotbal si proaspata patroana din umbra la FC Hermannstadt, acolo unde fiica sa Rebecca este in acte actionara majoritara, Ana Maria Prodan crede ca poate deveni noul sef al LPF. „Eu as putea sa conduc orice, m-am nascut lider! Nu va fi o surpriza daca voi fi pe lista candidatilor la sefia LPF. Pe mine ma iubeste toata lumea, chiar daca Gigi Becali spune ca femeile nu conduc. Probabil ca doar FCSB nu ma va vota. Liga e depasita. Imi e foarte drag Gino Iorgulescu, dar eu cred ca e coplesit de problemele personale pe care le are”, spunea ea in urma cu o luna. Insa, la prima vedere, „Prodanca” are sanse mici sa devina prima femeie sefa peste cluburile din Liga 1, in conditiile in care activitatea sa trecuta ramane una controversata, iar unele dintre cele mai puternice cluburi din prima divizie sunt reticente sa colaboreze in mod curent cu ea, cu atat mai putin sa ii confere o atat de mare putere de decizie.

CIPRIAN MARICA (34 ani)

Fost international roman (71 selectii si 25 goluri) si atacant la Dinamo, FCSB, Sahtior Donetk, VfB Stuttgart, Schalke, Getafe si Konyaspor, Marica este acum un afacerist in plina ascensiune si patron la SSC Farul Constanta, dupa ce a cumparat brandul „Farul”, in iulie 2018, la o licitatie. El detine o scoala de fotbal in Bucuresti, care activeaza pe un teren inchiriat de la Ilie Nastase, in Baza Sportiva Vointa, pe care a renovat-o, si a fost in centrul mai multor campanii sociale si evenimente caritabile, in ultimii ani. Anuntat ca un viitor candidat la presedintia FRF, pentru alegerile din 2022, el pare sa se fi razgandit dupa aparitia imaginilor video dintr-un hotel din Cluj, despre care multi cred ca au fost facute publice tocmai pentru a-i strica imaginea si a deveni o vulnerabilitate intr-o campanie electorala. Insa, notorietatea, diplomatia, cunostintele despre fotbal si relatiile cu cluburile din Liga 1 l-ar putea transforma intr-un candidat temut pentru sefia LPF, acolo unde trebuie sa convinga doar majoritatea celor 14 cluburi (8), fata de numarul mult mai mare si profilul mai variat cerut pentru presedintia FRF. „Eu il vad pe Marica presedinte. Vorbeste 5-6 limbi straine, e din fenomen, are prestanta. Mi se pare cel mai indicat”, spunea Dumitru Dragomir, fostul sef al LPF.