EXCLUSIV | "Cel mai bun transfer facut de Dinamo in aceasta vara!" Ce spune "Babicu" Munteanu despre noul Dinamo 2019/20

Un fost jucator al lui Dinamo crede ca Nistor, Mrzljak si Rauta vor alcatui cea mai buna linie de mijlocasi din Liga 1.

Cristi Munteanu, fostul portar al lui Dinamo, priveste increzator catre noul sezon de Liga 1. „Babicu” crede ca, pentru prima data in ultimele sezoane, Dinamo a adus tot ce ii trebuie la nivel de conducere, staff tehnic si lot de jucatori pentru a face performanta, iar mutarea echipei pe Arena Nationala poate insemna o reapropiere de fani.



„Cred ca campania de achizitii a fost buna. Eu am avut incredere in Neagoe si am avut dreptate. Vedeti ca toti jucatorii vin cu meciuri in picioare, au fost titulari la echipelor lor, fata de anii trecuti, cand se termina campionatul pana sa intre cei adusi in forma. Toti au jucat - Straton, Moura, Sin, Rauta, Mrzljak, Bejan... Cred ca mutarea foarte buna e aducerea lui Mrzljak si Rauta, care alaturi de Nistor, vor alcatui cea mai buna linie de mijloc din Liga 1. Vor face spectacol, va zic de acum. Dinamo are echipa sa intre fara probleme in play-off. Am incredere si in Straton, nu stiu italianul cum e (n.r. - Riccardo Piscitelli), dar cred ca e bun, pentru ca scoala italiana de portari e poate cea mai buna din Europa.



Ar fi o pierdere sa plece Montini, a dat multe goluri pentru Dinamo si e un jucator disciplinat, util. Insa, daca e vorba de o suma foarte buna, se poate negocia. Eu nu cred ca Dinamo va vinde vreun jucator, pentru ca, daca tin echipa asta completa, pot avea rezultate bune.



Cea mai buna achizitie, din punctul meu de vedere, e venirea lui Florin Prunea. E dinamovist, a jucat pentru Dinamo, e un conducator cu experienta. Cunoaste spiritul lui Dinamo, suporterii, clubul... A facut cuplu conducator-antrenor la Poli Iasi cu Neagoe, unde s-au inteles foarte bine si au avut rezultate. Se cunosc si pot aduce o stabilitate la echipa, pentru ca, in ultimele sezoane, la Dinamo s-a schimbat mult prea des si mult prea usor tot ce s-a construit. Vad ca Prunea are o relatie buna cu suporterii, ceea ce e bine. Cred ca, daca si Neagoe e sustinut de suporteri, si cred ca va fi, o sa fie un sezon bun pentru Dinamo.



Dinamo are conducere, are antrenor, are echipa echilibrata, s-a facut pregatirea bine... Acum e nevoie si de putina sansa, pentru ca programul de inceput e foarte greu, meciuri cu Viitorul, Craiova si CFR Cluj in primele trei etape. Din toata Liga 1, ei au cel mai greu program. Aici e cu doua taisuri: daca incep mai greu, cred ca va fi apoi presiune mai mare, dar e timp sa se revina; daca incep bine, eu cred ca Dinamo e candidata la titlu. E nevoie de suportul fanilor si e nevoie de liniste.



Un alt lucru pozitiv e mutarea pe Arena Nationala. E altceva acolo, si din punct de vedere al suporterilor, si din punct de vedere al jucatorilor. E un stadion mare, civilizat, e altceva. Nu se compara cu batranul ’Stefan cel Mare’, unde tribuna e la 40-50 de metri de gazon. Te simti fotbalist cand joci acolo, iar fanii pot pune presiune mai usor pe adversari, pot crea o atmosfera asa cum doar ei stiu”, a declarat Cristi Munteanu pentru Sport.ro.