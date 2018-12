BREAKING NEWS: dispar toate agentiile de pariuri si cazinourile din Romania?! Planul de ULTIMA ora al Guvernului poate distruge TOT

Pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta care poate dinamita piata pariurilor din Romania!

In cazul in care OUG va fi adoptata in forma propusa, agentiile de pariuri stradale si online isi vor opri activitatea de la 1 ianuarie, scrie site-ul gnttips.ro.

Guvernul isi propune sa modifice modul in care sunt impozitate companiile care organizeaza jocuri de noroc si pariuri. Aprobarea planului in forma lui actuala ar desfiinta intreaga industrie de gambling pe teritoriul Romaniei. Conform ordonantei, agentiile stradale vor fi puse la plata unei taxe anuale de 3% din totalul incasarilor pe anul precedent, in timp ce pentru casele online procentul va ajunge la 5%!

In cazul in care masurile ar intra in vigoare, actualii operatori de pe piata romaneasca ar fi obligati sa-si inchida afacerile, care ar deveni neprofitabile.

"Este sfarsitul jocurilor de noroc in Romania. Va urma un colaps economic total, guvernantii sunt disperati, au cheltuit toti banii si acum incearca sa faca un buget pe 2019 din pix", a spus Sorin Constantinescu, presedintele Asociaiti Organizatorilor de Cazionouri din Romania, pentru gnttips.ro.