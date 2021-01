EXCLUSIV | "Data viitoare plecam si noi intr-o tara din zona galbena!" CFR Cluj, gata de RAZBOI dupa cantonamentul FCSB din Antalya

Marius Bilasco a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Plecarea FCSB-ului in cantonamentul din Antalya a starnit un val de controverse in tara. Becali a anuntat ca echipa va juca un meci amical in Turcia, pentru ca DSP-ul sa incadreze placarea in Antalya la 'competititie sportiva'. Daca s-ar da o astfel de decizie, echipa ar evita izolarea de 10 zile. Deocamdata nu exista dovezi ca in Antalya s-a jucat un meci amical care sa o salveze de carantinare.

Oficialul de la CFR Cluj, Marius Bilasco, a declaarat ca ardelenii au platit un avans de 15 mii de euro pentru un cantonament tot in Turcia, dar au ales sa ramana in tara dupa ce au discutat cu DSP-ul.

"Suntem curiosi si noi cum se va solutiona aceasta situatie. Asa cum a spus si Edi, dorinta noastra a fost de a ne pregati in conditii bune si inclusiv de a face un cantonament in straintate. Noi am ales sa respectam legea si am ramas in tara. Am avut avans dat pentru un cantonament in Turcia pe care l-am pierdut. Daca nu ma insel a fost vorba de 15 mi de euro avansul. Nu am mai putut pleca. Am avut o discutie cu cei de la DSP in care ni s-a transmis ca la intoarcere vom intra in carantina.



Dupa ne-am orientat catre Spania, nu era in zona galbena in decembrie, Din nou am luat in calcul intoarcerea in tara. Si din nou am procedat bine ca acum Spania este in zona galbena. Dupa discutii cu DSP-ul, ne-au sfatuit ca adesi nu era in zona galbena situatia se poate schimba de la o zi la alta si atunci exista riscul sa facem carantina cand ne intorceam in tara.

Noi am respectat legea si am ramas in tara. Am pierdut antrenamente. Am jucat pe noroi. Ne-am mutat in sala. Asta nu ne face prosti. Am vazut ca domnul Gigi Becali a facut o referire ca toti cei care au ramas in tara nu s-au gandit la cantonamentul de afara. Noi ne-am gandit, dar am respectat legea. Legea trebuie respectata de catre toata lumea", a declarat oficialul CFR-ului.

De asemenea, Bilasco a spus ca daca FCSB nu va intra in carantina dupa venirea in Romania, in urmatoarea pauza competitioanal, campioana din Liga 1 va pleca in cantonament intr-o zona de risc galbena.

"Daca FCSB nu va intra in carantina, in urmatoarea pauza competitionala vom pleca si noi undeva stiind ca nu am putea sa patim ceva cand ne intoarcem in tara. Chiar daca este zona galbena sau rosie, nu stiu. Nu glumim, asta este adevarul. Dac se va crea un precedent, in urmatoarea pauza competitioanal vom merge intr-o tara din zona galbena, fara sa avem nicio problema cand ne intoarcem", a spus Bilasco pentru PRO X.