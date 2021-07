"Eu tin legatura cu cei de acolo!" Sapunaru a lamurit situatia lui Alibec! Ce spune despre posibila sosire a atacantului in Giulesti

Denis Alibec, dorit de Rapid!

Varful legitimat la Kayserispor isi doreste sa revina in Romania, iar potrivit informatiilor aparute astazi in preasa, giulestenii incearca sa-l convinga sa vina in Giulesti, pentru a li se alatura celorlalte nume importante care au semnat in aceasta vara cu "alb-visiniii".

Junior Morais, Alexandru Dandea, Cristi Sapunaru sau Dragos Grigore au semnat cu echipa pregatita de Mihai Iosif in aceasta perioda de mercato.

Desi nu ar spune nu unei colaborari cu Alibec, Sapunaru nu crede ca atacantul va veni la Rapid. Fundasul a dezvaluit ca tine legatura cu cei de la Kayserispor si nu a primit semnale despre o posibila plecare a fotbalistului de 30 de ani din Turcia.

"Cum e liber? E liber de contract Alibec? Nu stiu de unde aveti informatia asta. Mai discut cu cei de la Kayseripor. Nu cred ca e liber!

S-a platit o suma de bani pentru el, si acum sa scape de el asa repede… usa este deschisa oricarui atacant valoros, si cred ca Alibec este un atacant destul de valoros. Nu stiu daca e vreun jucator care sa nu cunoasca atmosfera de la Rapid, fara falsa modestie", a spus Sapunaru la conferinta dinaintea meciului cu Chindia Targoviste.

Contractul lui Denis Alibec cu Kayserispor expira in vara lui 2023. 1.1 milioane de euro este cota de piata a lui Alibec, potrivit transfermakt.com.