Rapidul a surprins pe toata lumea! In ce echipament va evolua echipa lui "Mita" sezonul viitor

Rapid si-a prezentat echipamentul in care se va bate in Liga 1 cu granzii campionatului.

Rapidistii si-au prezentat tricourile de liga 1. Acasa vor juca in visiniu, in deplasare in alb, al treilea echipament este alb si violet.

"La vremuri noi, haine tot noi. trebuia sa venim cu o schimbare. Violetul l-am ales pentru al treilea echipament pentru ca a facut parte din istoria si traditia rapidului. Pe langa faptul ca suntem infratiti cu Timisoara", a spus Daniel Niculae la canferinta de presa.

Rapid a transferat sapte jucaturi si nu se opreste.

"Suntem in discutii cu mai multi fotbalisti. Rapidul asteapta sa umple Giulestiul cand stadionul va fi gata. Eu cred ca vom fi una dintre echipele cu cei mai multi suporteri. Toata lumea aplauda aceasta revenire a rapidului pe prima scena", a mai spus Niculae.