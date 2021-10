Era considerat "carne de tun" de mulți, dar acum câștigă prestanță. Mihai Iosif, lăudat de doi foști mari fotbaliști

Mihai Iosif, tehnicianul Rapidului, reușește să impresioneze în Liga 1. Deși mulți oameni din fotbalul românesc anticipau că va fi schimbat de conducerea giuleștenilor pentru că nu are experiență pentru eșalonul de elită de la noi, Iosif a reușit ce alți tehnicieni din Liga 1 n-au izbutit în acest sezon: să învingă campioana.

Iar modul în care a făcut-o gruparea giuleșteană i-a impresionat pe Basarab Panduru și Cornel Dinu. Conștient că are fundași cu o mare experiență, Iosif a mizat pe o linie de trei stoperi Săpunaru - Dandea - Dr. Grigore, iar soluția sa nu a fost perdantă.

Tridentul defensiv s-a dovedit a fi de netrecut, iar Rapid pare că a câștigat un vagon de oxigen după victoria din fața formației lui Dan Petrescu, antrenor care și-a început cariera chiar pe banca trupei din Grant.

”Sunt meciurile care îi convin Rapidului. Toată lumea se mobilizează la meciuri importante, iar stilul de joc îi avantajează. Iosif a gândit perfect jocul cu acest 5-4-1. Nu au avut fundaş dreapta, au jucat cu Hlistei improvizaţie, dar a făcut toată banda bine. I-au surprins pe cei de la CFR şi au marcat două goluri. Am fost surprins şi de primul 11 al CFR-ului pentru că Dan Petrescu nu a câştigat campionate cu formula asta. Rar vezi la Dan Petrescu asemenea echipă de atac. Au fost surprinşi de dorinţa Rapidului, de felul în care a pus Iosif echipa în teren", a spus Basarab Panduru, potrivit telekomsport.ro.

”Mihai Iosif a gândit perfect jocul din toate punctele de vedere. A blocat exact CFR-ul. Are doi jucători foarte rapizi pe benzi, Hlistei şi Stahl, care contează foarte mult. La fel trioul din defensivă care este foarte puternic când joacă împreună. Nu au dat spaţii, iar per total, CFR are doar două situaţii de gol. Rapid, până acum, nu ştiu dacă a jucat cu cinci jucători pe linia de fund. De regulă cu patru, poate într-un meci a jucat aşa. Crepulja şi Albu se închid foarte bine”, a punctat și Cornel Dinu.